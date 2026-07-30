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США уклали рекордний контракт на ракети для Patriot на $58,6 млрд

30 липня 2026, 11:26
США уклали рекордний контракт на ракети для Patriot на $58,6 млрд
wikipedia
Армія США уклала семирічний контракт із Lockheed Martin на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot

Американська армія уклала з компанією Lockheed Martin контракт на суму до $58,6 млрд на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot.

Угода розрахована на період із 2026 до 2032 фінансового року, повідомляє Reuters.

Новий контракт розширює попередню однорічну угоду на $4,7 млрд, укладену у квітні, до багаторічної програми закупівель. У Пентагоні заявили, що домовленість має забезпечити стабільне нарощування виробництва перехоплювачів.

Переговорники Міністерства оборони США останнім часом закликають оборонні компанії прискорити випуск озброєнь. У Пентагоні вважають збільшення виробничих потужностей ключовим завданням на тлі зростання попиту на системи протиповітряної оборони.

Lockheed Martin повідомила, що фінансування дозволить компанії виконати план із потроєння виробництва ракет PAC-3 MSE до кінця 2030 року. Також компанія планує збільшити кількість працівників на заводі в Камдені, штат Арканзас, приблизно на 50% – із 1200 до 1850 осіб.

Раніше Lockheed Martin заявляла про намір збільшити виробництво ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 до 2000 одиниць на рік. Для цього компанія планує до 2030 року інвестувати $8–9 млрд у модернізацію понад 20 виробничих об’єктів у США.

 
СШАПентагонLockheed MartinPAC-3

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