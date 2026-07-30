На фронті розбився F-16: пілот катапультувався і вижив

Льотчика евакуювали, його життю нічого не загрожує.

Україна втратила винищувач F-16 під час виконання бойового завдання на одному з напрямків фронту. Пілот встиг катапультуватися, його евакуювали, загрози життю немає.

Про це ввечері 29 липня повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, зв'язок із літаком було втрачено під час виконання завдання з перехоплення повітряних цілей противника.

"За попередніми даними, на борту літака сталася нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися. Наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики", – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що на місці падіння винищувача працюють експерти та правоохоронці. За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення та руйнувань немає.

Причини інциденту наразі встановлюють. Інших подробиць щодо обставин втрати літака у Повітряних силах не оприлюднили.

Також на початку місяця ми писали, що під час перехоплення російських дронів розбився Мі-8, тоді загинули четверо військових.