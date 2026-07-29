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Київ отримає 50 млн євро від ЄБРР на посилення енергетичної стійкості

29 липня 2026, 20:52
Київ отримає 50 млн євро від ЄБРР на посилення енергетичної стійкості
Фото: 24tv.ua
Кошти підуть на ремонти мереж і розвиток автономної генерації, яка допоможе місту працювати під час можливих відключень електроенергії.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть Києву кредит у розмірі 50 млн євро для підготовки міської енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Кошти спрямують на забезпечення стабільної роботи комунальних служб в умовах війни. 

Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що позика допоможе Києву та комунальному підприємству "Київтеплоенерго" покрити нагальні потреби у ліквідності та забезпечити безперервне надання базових послуг, зокрема опалення, електропостачання й інших муніципальних сервісів.

Крім того, фінансування дозволить підприємству підтримувати поточну діяльність, зберігати робочі місця та виконати необхідні ремонтні роботи напередодні опалювального сезону.

Кредит надається під гарантію Європейського Союзу в межах механізму Ukraine Investment Framework, яка покриває 25% суми позики.

У ЄБРР також зазначили, що фінансування сприятиме підвищенню енергетичної стійкості столиці. Зокрема, йдеться про розвиток децентралізованих когенераційних установок, здатних автономно забезпечувати теплом і електроенергією під час відключень національної енергомережі.

Крім того, раніше Азербайджан передав Україні майже 40 тонн обладнання для критичної інфраструктури.

 
КиївЄБРР

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