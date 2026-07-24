ЄБРР інвестує €70 млн у розвиток вітроенергетики України

Проєкт стане частиною масштабного пакета фінансування обсягом до 250 млн євро.

Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує до 70 млн євро у розвиток вітроенергетики в Україні. Кошти спрямують на будівництво двох нових вітроелектростанцій сумарною потужністю 258 МВт у південному та західному регіонах країни.

Про це повідомили в банку.

Фінансування отримає британська компанія Elementum Energy, яка входить до американської інвестиційної групи VR Capital Group. Пакет передбачає кредит ЄБРР у розмірі до 60 млн євро та ще до 10 млн євро спеціального фінансування. Загальна вартість проєкту оцінюється у 401 млн євро.

У ЄБРР зазначили, що їхня участь стане частиною ширшого пакета фінансування обсягом до 250 млн євро, до якого також долучаться Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та інші партнери.

Проєкт передбачає будівництво двох вітропарків: Південної ВЕС потужністю 58 МВт і Західної ВЕС потужністю 200 МВт. Остання також включатиме інфраструктуру для приєднання до української енергосистеми.

Очікується, що після введення в експлуатацію обидві станції щороку вироблятимуть близько 730 ГВт·год електроенергії. Це дасть змогу скоротити викиди вуглекислого газу приблизно на 469 тис. тонн на рік.

Elementum Energy є одним із найбільших міжнародних інвесторів у сектор відновлюваної енергетики України. Компанія вже управляє портфелем сонячних і вітрових електростанцій загальною потужністю 636 МВт.