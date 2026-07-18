Представник Папи відвідав місце удару рф по Києву

Архієпископ Пол Річард Ґаллаґер побував на місці руйнувань після російської атаки та ознайомився з роботою рятувальників.

Секретар з відносин із державами та міжнародними організаціями Святого престолу архієпископ Пол Річард Ґаллаґер відвідав місце російського ракетного удару по Києву, який призвів до руйнування цивільної інфраструктури та загибелі людей.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Представники Головного управління ДСНС у Києві ознайомили делегацію з роботою рятувальників після ворожих атак. Архієпископу розповіли про проведення аварійно-рятувальних робіт, ліквідацію наслідків обстрілів та щоденну діяльність служб в умовах постійної загрози нових ударів.

У ДСНС подякували Святому престолу за гуманітарну підтримку України та солідарність із українським народом.

"Такі візити є важливим свідченням міжнародної уваги до наслідків російської агресії та підтримки України, її громадян і рятувальників, які щодня стоять на захисті життя людей", – зазначили у службі.