Окупанти масовано вдарили по Київській області: загинули 14 людей, 27 постраждали

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі.

У ніч проти 5 серпня окупанти завдали масованого ракетного удару по Київській області. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули 14 людей, ще 27 постраждали.

Про це повідомляють ДСНС та Київська обласна військова адміністрація.

У Броварському районі після ударів спалахнули масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств та торговельних об'єктів у Броварах, селищі Велика Димерка, а також у селах Квітневе та Перемога. У Бучанському районі внаслідок удару загинула одна людина, а рятувальники гасять пожежу складської будівлі в селі Чайки та ліквідували пожежу в логістичному підприємстві в Софіївській Борщагівці. У Фастівському районі в селі Калинівка на підприємстві спалахнула пожежа, яку згодом загасили.

Підрозділи ДСНС продовжують працювати на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох у Бучанському та одній у Фастівському. Інформація щодо загальних наслідків атаки уточнюється.