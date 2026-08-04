Ісландія внесла додаткові €550 тис. до Фонду підтримки енергетики України

Завдяки цьому загальний внесок Ісландії склав майже 9 млн євро.

Міністерство закордонних справ Ісландії зробило додатковий внесок у 550 тис. євро до Фонду підтримки енергетики України. Завдяки цьому загальний внесок Ісландії становить майже 9 млн євро.

Про це повідомили у Міненерго.

У відомстві розповіли, що ці кошти допоможуть закупити необхідне для підготовки України до осінньо-зимового періоду енергетичне обладнання.

Загалом за час роботи Фонду підтримки енергетики України до нього вже надійшли грантові кошти на суму понад 2 млрд євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року за погодженням із Європейською комісією та Міністерством енергетики України. Його кошти використовують для відновлення об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, пошкоджених внаслідок російських атак, а також для забезпечення безперебійної роботи енергосистеми.