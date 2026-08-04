В Італії стався землетрус магнітудою 4,3

Епіцентр був неподалік від Пізи.

У північній частині італійського регіону Тоскана стався землетрус магнітудою 4,3. Поштовхи відчули жителі кількох провінцій, зокрема Лукки, Пізи та Масса-Каррари.

Про це пише італійське видання Il Sole 24 Ore.

За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV), землетрус стався близько 10:15. Епіцентр розташовувався за 7 кілометрів від Пізи, на глибині близько 8 кілометрів. Губернатор Тоскани Еудженіо Джані повідомив, що регіональні служби розпочали перевірку можливих наслідків землетрусу.

"Сильний поштовх відчули по всій північній Тоскані", – написав він.

У Пізі пожежна служба отримала численні повідомлення від мешканців. У центрі міста люди виходили з адміністративних будівель на вулиці через поштовхи.

Рятувальні служби проводять перевірки будівель. За попередніми даними, пошкоджень інфраструктури та постраждалих немає.