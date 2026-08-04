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В Італії стався землетрус магнітудою 4,3

04 серпня 2026, 14:07
В Італії стався землетрус магнітудою 4,3
Епіцентр був неподалік від Пізи.
У північній частині італійського регіону Тоскана стався землетрус магнітудою 4,3. Поштовхи відчули жителі кількох провінцій, зокрема Лукки, Пізи та Масса-Каррари.
 
Про це пише італійське видання Il Sole 24 Ore.
 
За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV), землетрус стався близько 10:15. Епіцентр розташовувався за 7 кілометрів від Пізи, на глибині близько 8 кілометрів. Губернатор Тоскани Еудженіо Джані повідомив, що регіональні служби розпочали перевірку можливих наслідків землетрусу.
 
"Сильний поштовх відчули по всій північній Тоскані", – написав він.
 
У Пізі пожежна служба отримала численні повідомлення від мешканців. У центрі міста люди виходили з адміністративних будівель на вулиці через поштовхи.
 
Рятувальні служби проводять перевірки будівель. За попередніми даними, пошкоджень інфраструктури та постраждалих немає.
Італіяземлетрус

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