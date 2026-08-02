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Італійські військові взяли на абордаж танкер тіньового флоту рф

02 серпня 2026, 20:13
Італійські військові взяли на абордаж танкер тіньового флоту рф
Фото: rbc.ua
Судно, що перебуває під санкціями ЄС, перевірили у Середземному морі після того, як його капітан відмовився співпрацювати з місією Євросоюзу Irini.

Італійські військові в межах місії ЄС Irini здійснили огляд танкера Toa Payoh, який входить до так званого тіньового флоту рф.  

Судно перевіряли на національну належність і законність реєстрації під прапором, заявило Міністерство оборони Італії.

За даними відомства, танкер, який перебуває під санкціями ЄС і ходив під прапором Камеруну, перехопили у міжнародних водах Середземного моря на захід від італійського острова Пантеллерія. Судно прямувало з Беніну до Стамбула.

Спочатку капітан відмовився співпрацювати з військовими та надати необхідну інформацію. Після цього з флагмана місії ITS Thaon di Revel вертольотом висадили італійську абордажну групу, яка провела перевірку безпосередньо на борту танкера.

Операція тривала близько двох годин і завершилася без інцидентів. До неї також залучили грецький військовий корабель і польський морський патрульний літак.

У Міноборони Італії наголосили, що перевірку провели в міжнародних водах відповідно до мандата ЄС та статті 110 Конвенції ООН з морського права.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто привітав військовослужбовців із успішним виконанням операції, назвавши її підтвердженням внеску країни у безпеку Середземномор'я та зусиль Євросоюзу.

Чи було танкер затримано після завершення перевірки, наразі не повідомляється.

Місію EUNAVFOR MED Irini створили у 2020 році для контролю за дотриманням ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. Згодом її повноваження розширили, дозволивши оглядати судна, які можуть використовувати фальшиві прапори або приховувати свою справжню належність.

Нагадаємо, раніше ЄС дозволив продавати конфісковану нафту з суден тіньового флоту росії.

 
ІталіяТіньовий флот рф

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