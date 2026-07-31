Рим тимчасово обмежує вільне пересування з Іспанією

Країна закриває морське і повітряне сполучення з іспанською стороною.

Італія тимчасово призупиняє дію Шенгенського режиму вільного пересування з Іспанією через загострення міграційної ситуації в іспанському анклаві Сеута. У межах рішення країна закриває морське та повітряне сполучення з Іспанією.

Про це повідомляє телеканал Euronews.

Відповідне рішення 31 липня ухвалило Міністерство внутрішніх справ Італії під час засідання під головуванням глави відомства Маттео П'янтедозі.

За даними видання, рішення ґрунтується на оцінці Італійського комітету з аналізу міграції та безпеки кордонів і пов'язане з міграційною кризою в Сеуті.

У межах тимчасових обмежень Італія призупиняє дію Шенгенського режиму вільного пересування з Іспанією, що передбачає закриття морського та повітряного кордонів між країнами.

Влада поки не повідомила, скільки часу діятимуть обмеження та за яких умов їх можуть скасувати.

Ми також писали, що Італія закликала призупинити участь Іспанії у Шенгенській зоні.