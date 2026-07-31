Єдина АЕС Угорщини може зупинитися через обміління Дунаю

Влада країни запевняє, що зупинка реакторів не створить ядерної загрози, але вплине на виробництво електроенергії.

Єдина атомна електростанція Угорщини "Пакш" може повністю призупинити роботу всіх реакторів 4 або 5 серпня через критичне зниження рівня води в Дунаї.

Зупинка не створить загрози ядерній безпеці, однак може ускладнити ситуацію з постачанням електроенергії в країні, заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Telex.

За словами глави уряду, останній діючий енергоблок станції буде зупинено, якщо рівень води в Дунаї опуститься до позначки мінус 134 сантиметри. За прогнозами, такий показник може бути досягнутий уже у вівторок або середу.

Після зупинки повторний запуск першого енергоблока може зайняти кілька днів. Повністю повернути АЕС до роботи на максимальній потужності можна буде лише після того, як рівень води в річці підніметься вище мінус 107 сантиметрів.

Мадяр наголосив, що навіть у разі повної зупинки реакторів системи безпечного охолодження продовжать працювати. За його словами, ситуація становить проблему для енергопостачання країни, але не несе ризику для ядерної безпеки.

Прем’єр Угорщини закликав громадян і великі підприємства до «повної національної співпраці» для подолання можливих наслідків зниження виробництва електроенергії.

Водночас Мадяр розкритикував попередній уряд партії «Фідес», заявивши, що через конфлікти з Брюсселем Угорщина втратила доступ до частини коштів Європейського Союзу, які могли б бути спрямовані на розвиток відновлюваної енергетики.

"Зараз ми на власному досвіді відчуваємо, наскільки нам не вистачає коштів ЄС, які попередній уряд не зміг залучити", – заявив він.

За словами угорського прем’єра, у найближчі роки країна планує активніше розвивати альтернативну енергетику, зокрема будувати нові вітрові електростанції та системи накопичення енергії.

Також цього тижня круїзний пароплав сів на мілину на Дунаї.