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Єдина АЕС Угорщини може зупинитися через обміління Дунаю

31 липня 2026, 19:52
Єдина АЕС Угорщини може зупинитися через обміління Дунаю
Фото: Європейського союзу
Влада країни запевняє, що зупинка реакторів не створить ядерної загрози, але вплине на виробництво електроенергії.

Єдина атомна електростанція Угорщини "Пакш" може повністю призупинити роботу всіх реакторів 4 або 5 серпня через критичне зниження рівня води в Дунаї. 

Зупинка не створить загрози ядерній безпеці, однак може ускладнити ситуацію з постачанням електроенергії в країні, заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Telex.

За словами глави уряду, останній діючий енергоблок станції буде зупинено, якщо рівень води в Дунаї опуститься до позначки мінус 134 сантиметри. За прогнозами, такий показник може бути досягнутий уже у вівторок або середу.

Після зупинки повторний запуск першого енергоблока може зайняти кілька днів. Повністю повернути АЕС до роботи на максимальній потужності можна буде лише після того, як рівень води в річці підніметься вище мінус 107 сантиметрів.

Мадяр наголосив, що навіть у разі повної зупинки реакторів системи безпечного охолодження продовжать працювати. За його словами, ситуація становить проблему для енергопостачання країни, але не несе ризику для ядерної безпеки.

Прем’єр Угорщини закликав громадян і великі підприємства до «повної національної співпраці» для подолання можливих наслідків зниження виробництва електроенергії.

Водночас Мадяр розкритикував попередній уряд партії «Фідес», заявивши, що через конфлікти з Брюсселем Угорщина втратила доступ до частини коштів Європейського Союзу, які могли б бути спрямовані на розвиток відновлюваної енергетики.

"Зараз ми на власному досвіді відчуваємо, наскільки нам не вистачає коштів ЄС, які попередній уряд не зміг залучити", – заявив він.

За словами угорського прем’єра, у найближчі роки країна планує активніше розвивати альтернативну енергетику, зокрема будувати нові вітрові електростанції та системи накопичення енергії.

Також цього тижня круїзний пароплав сів на мілину на Дунаї.

 
АЕСУгорщина

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