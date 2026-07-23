В Угорщині розслідують субсидії для китайської BYD після переходу туди Сіярто

Дії Сіярто викликали побоювання щодо конфлікту інтересів.

Угорщина оголосила про початок розслідування щодо державних субсидій, виділених китайському виробнику електромобілів BYD – компанії, куди нещодавно перейшов колишній міністр закордонних справ Петер Сіярто.

Про це повідомляє Euronews.

Дії Сіярто викликали побоювання щодо конфлікту інтересів, оскільки під час перебування в уряді він вів переговори щодо надання BYD державних субсидій. "Ми проаналізуємо всі рішення, переговори та державні зобов'язання, прийняті Петером Сіярто, які були пов'язані з інвестиціями BYD Hungary", – заявив прем'єр Мадяр. У ході розслідування вивчать також субсидії, податкові пільги та дозволи, надані великим транснаціональним компаніям за прем'єрства Орбана. "Ми з'ясуємо, хто ухвалював ці рішення, які професійні застереження були проігноровані та яке навантаження вони створили для угорських платників податків", – додав він.

BYD будує свій перший європейський завод у Сегеді, що дозволяє компанії уникнути імпортних мит ЄС на китайські електромобілі. Під час перебування на посаді Сіярто вважався прокитайською фігурою, окрім заводу BYD він також вів переговори щодо залізничної лінії Белград–Будапешт як частини китайської ініціативи "Один пояс – один шлях".