США шукають нові підходи до миру в Україні

Рубіо заявив про необхідність нових концепцій для мирного врегулювання, якщо сторони хочуть вийти із затяжного переговорного процесу.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення миру у війні росії проти України необхідні "нові ідеї", які допоможуть вийти з нинішнього переговорного глухого кута.

Про це він сказав у четвер, 23 липня, цитує газета The Guardian.

За словами Рубіо, попередні пропозиції щодо завершення війни були неприйнятними для України, і наразі ситуація навряд чи змінилася.

"Я не думаю, що вони були б прийнятними для неї й зараз; більше того, ймовірно, вони були б ще менш прийнятними", – заявив глава Державного департаменту США.

Він зазначив, що якщо вдасться досягти мирної угоди, то вона, ймовірно, буде результатом нових підходів і концепцій.

"Ми готові запропонувати деякі з них у відповідному контексті та формі, якщо трапиться нагода і будуть сприятливі умови. Ми готові відігравати цю роль у позитивному ключі", – сказав Рубіо.

Напередодні держсекретар США повідомив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим на полях саміту ASEAN у Манілі обговорював необхідність завершення війни між росією та Україною. Подробиць переговорів він не навів.

Зазначимо, що також Рубіо після зустрічі з Лавровим заявив про розмову щодо завершення війни в Україні.