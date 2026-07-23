Греція домоглася винятку щодо російського СПГ в обмін на підтримку санкцій ЄС

Країна зможе продовжити окремі операції з російським СПГ під контролем Євросоюзу.

Греція погодилася підтримати новий пакет санкцій ЄС проти рф після того, як отримала обмежений виняток із заборони на транспортування російського скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомили дипломати ЄС, обізнані з перебігом переговорів у Брюсселі.

Згідно з домовленістю, Греції дозволять перевозити російський СПГ до третіх країн у межах контрактів, укладених до 24 лютого 2022 року. Також дозволять проводити закупівлі, необхідні для здійснення таких поставок.

"Для того, щоб розблокувати затвердження нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти рф, Греції був запропонований компроміс – обмежений виняток щодо транспортування скрапленого газу з росії до третіх країн за старими контрактами", – повідомив один із дипломатів.

Водночас цей виняток не є безстроковим: Рада ЄС щороку переглядатиме його дію.

Раніше саме позиція Греції стала однією з головних причин затримки ухвалення нового санкційного пакета. Афіни наполягали, що повна заборона на такі операції може вдарити по їхній судноплавній галузі та стимулювати компанії перереєстровувати судна за межами ЄС.

23 липня Комітет постійних представників ЄС (Coreper) погодив зміст 21-го пакета санкцій проти рф та запустив процедуру його остаточного затвердження.

Останніми тижнями Греція блокувала ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти росії, однак у четвер, 23 липня, посли країн ЄС схвалили 21-й пакет санкцій проти москви.