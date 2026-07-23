Посли країн ЄС схвалили 21-й пакет санкцій проти москви

Обмеження торкнуться нафти, банків і криптовалют.

Посли країн Євросоюзу узгодили зміст 21-го пакета санкцій проти росії.

Нові заходи передбачають обмеження для фінансового сектору рф, криптовалютних операцій, військової промисловості та суден тіньового флоту рф.

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) досяг політичної згоди щодо нового пакета санкцій проти рф, повідомив дипломат ЄС, обізнаний із перебігом переговорів.

За його словами, технічне доопрацювання документа буде завершено найближчим часом, після чого розпочнеться письмова процедура його остаточного ухвалення.

"Переговори були складними, але всі питання, які залишалися відкритими, вдалося узгодити. Це дозволило зберегти єдність Європейського Союзу так само, як і під час ухвалення попередніх санкційних пакетів", – зазначив дипломат.

Новий пакет передбачає продовження чинного рівня граничної ціни на російську нафту ще на 12 місяців. У ЄС очікують, що це обмежить доходи Москви від експорту енергоносіїв.

Також країни домовилися про компроміс щодо постачання російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн. Виняток стосуватиметься лише контрактів, укладених до 24 лютого 2022 року, а його дію щороку переглядатиме Рада ЄС.

До санкційного пакета увійшла рекордна кількість нових індивідуальних обмежень за останні чотири роки. Зокрема, ЄС посилить тиск на російський фінансовий сектор, запровадить нові заходи проти використання криптовалют та розширить торговельні обмеження, спрямовані на послаблення військової промисловості РФ.

Окремий блок заходів стосується тіньового флоту рф. ЄС планує додати нові судна та пов’язані з ними структури до санкційних списків, а також обмежити можливості для обходу санкцій через морські перевезення.

Крім того, пакет містить заходи щодо обмеження видачі віз колишнім російським військовослужбовцям, які брали участь у війні проти України. У ЄС наголосили, що нові санкції мають зменшити здатність росії фінансувати та продовжувати агресію.

Зазначимо, що в квітні Європейський Союз 23 квітня схвалив 20-й пакет санкцій проти росії, який містить обмеження щодо тіньового флоту рф, російських банків та осіб, причетних до викрадення українських дітей.