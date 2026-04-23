20-й пакет санкцій ЄС проти росії: ключові аспекти

Європейський Союз 23 квітня схвалив 20-й пакет санкцій проти росії, який містить обмеження щодо "тіньового флоту", російських банків та осіб, причетних до викрадення українських дітей.

20-й пакет, серед іншого, містить 120 індивідуальних санкцій – це найбільша кількість за останні два роки. Йдеться про олігархів, людей, причетних до викрадення українських дітей, пропагандистів та людей, відповідальних за розграбування культурної спадщини. Окрім того, пакет закладає основу для майбутньої заборони транспортування російської нафти та нафтопродуктів, додає до санкційного списку ще 46 суден, яким забороняється ходити в порти ЄС, а також забороняє операції з двома російськими портами – Мурманськом і Туапсе.

До санкційного переліку також потрапили 20 російських банків та чотири банки інших країн, які допомагають рф обходити санкції.

Щодо військово-промислового комплексу рф 20-й пакет санкцій містить обмеження щодо ще 58 компаній та осіб, які виготовляють військову продукцію для російської армії.

До того ж уперше в історії ЄС застосовує свій механізм проти обходу санкцій, заборонивши експорт будь-яких верстатів із числовим програмним керуванням та радіоапаратури до Киргизстану через ризик експорту обладнання для виробництва дронів і ракет у рф.