Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

23 квітня 2026, 20:35
20-й пакет санкцій ЄС проти росії: ключові аспекти
Фото: з відкритих джерел
Європейський Союз 23 квітня схвалив 20-й пакет санкцій проти росії, який містить обмеження щодо "тіньового флоту", російських банків та осіб, причетних до викрадення українських дітей.
 
Про це повідомила Рада ЄС.
 
20-й пакет, серед іншого, містить 120 індивідуальних санкцій – це найбільша кількість за останні два роки. Йдеться про олігархів, людей, причетних до викрадення українських дітей, пропагандистів та людей, відповідальних за розграбування культурної спадщини. Окрім того, пакет закладає основу для майбутньої заборони транспортування російської нафти та нафтопродуктів, додає до санкційного списку ще 46 суден, яким забороняється ходити в порти ЄС, а також забороняє операції з двома російськими портами – Мурманськом і Туапсе.
 
До санкційного переліку також потрапили 20 російських банків та чотири банки інших країн, які допомагають рф обходити санкції.
 
Щодо військово-промислового комплексу рф 20-й пакет санкцій містить обмеження щодо ще 58 компаній та осіб, які виготовляють військову продукцію для російської армії.
 
До того ж уперше в історії ЄС застосовує свій механізм проти обходу санкцій, заборонивши експорт будь-яких верстатів із числовим програмним керуванням та радіоапаратури до Киргизстану через ризик експорту обладнання для виробництва дронів і ракет у рф.
 
Нагадаємо, 23 квітня Євросоюз офіційно затвердив позику для Києва розміром 90 мільярдів євро та 20-й пакет санкцій проти росії.

 

війна в УкраїніСанкції проти рфросія окупанти

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється