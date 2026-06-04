Дим і вразливість росії. Форум путіна про "стабільне майбутнє" накрили українські дрони – The Times

Багаторічний закордонний кореспондент The Times Марк Беннетс змальовує невтішну для путіна картину на тлі відкриття й проведення Петербурзького економічного форуму, який Кремль позиціонував як символ стабільності росії. Він звертає увагу на разючий контраст між офіційним гаслом форуму "Прагматичний діалог – шлях до стабільного майбутнього" і клубами чорного диму над горизонтом міста, які не розвіялися навіть під час відкриття заходу. Беннетс підкреслює: удар України по Санкт-Петербургу – рідному місту путіна – підриває його образ гаранта стабільності й людини, яка контролює ситуацію. І це побачили не лише росіяни.

Вулицями Санкт-Петербурга луною прокотилися автоматні черги, а небо затягнули клуби чорного диму – це українські безпілотники-камікадзе атакували друге за величиною місто росії, пише закордонний кореспондент The Times Марк Беннетс у репортажі з петербурзького форуму.

За його словами, дрони вдарили по Санкт-Петербурзькому нафтовому терміналу, великому нафтопереробному заводу й військово-морській базі поблизу міста – незадовго до того, як гості, серед яких був американський посадовець, зібралися на відкриття показового економічного форуму путіна. Кремль подавав цей захід як свідчення стабільності в росії. Коли учасники вишикувалися в чергу до зали відкриття, дим над горизонтом ще не розвіявся.

На набережній боєць національної гвардії росії відкрив вогонь по великому дрону, який кружляв у небі навпроти палаючого нафтопереробного заводу, а перехожі спостерігали за цим із подивом. путін мав виступити з промовою в п'ятницю на триденному заході, хоча залишалося незрозумілим, чи з'явиться він особисто.

"Петербурзький форум відкривається на тлі гарного стовпа чорного диму після українських ударів", – написав Сергій Стерненко, радник міністра оборони України.

Як нагадує Беннетс, Санкт-Петербурзький економічний форум – щорічний захід, який колись називали "російським Давосом". До того як путін у 2022 році наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, його регулярно відвідували лідери провідних країн Заходу, американські й європейські топменеджери.

Командувач українських дронових підрозділів також повідомив, що його сили вразили корвет Балтійського флоту росії "Бойкий", який стояв у доку на Кронштадтській військово-морській базі поблизу Санкт-Петербурга. Роберт Бровді опублікував відео із судном, що палає, а до нього наближається ще один дрон.

Проросійський Telegram-канал "Рибар" повідомив, що "Бойкий", схоже, отримав влучання щонайменше двох дронів. Автори каналу запитували, чому корабель залишили беззахисним перед ударом Києва з повітря. "Флот надзвичайно вразливий до українських атак", – йшлося в публікації.

Як зазначає Марк Беннетс, попри обіцянки путіна продовжувати війну в Україні аж до перемоги, легкість, з якою українські дрони дісталися Санкт-Петербурга, не може не викликати занепокоєння в Кремлі. Місто розташоване приблизно за 1 100 кілометрів від українського кордону.

На економічний форум мали з'їхатися близько 20 000 гостей зі 130 країн. Його гасло: "Прагматичний діалог – шлях до стабільного майбутнього". Організатори, вочевидь, пошкодували, що обрали саме його: безпілотники Києва сіяли хаос і руйнування в місту.

Кілька людей дістали поранення, загиблих немає, – повідомив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов. Марк Беннетс зауважує: водночас днем раніше в Україні внаслідок ударів російськими дронами й ракетами загинули щонайменше 23 людини, зокрема діти.

Опозиційний російський політик із Санкт-Петербурга Андрій Півоваров, який перебуває в еміграції, зазначив: попри те, що видовище ударних дронів над рідним містом не викликає в нього задоволення, ці удари руйнують образ путіна як гаранта стабільності. "Впродовж усіх років при владі путін надзвичайно дбав про образ людини, яка все контролює, знає, що робить, і ніколи не помиляється… Тепер відбувається протилежне", – сказав він.

"Перший канал" – головний телеканал росії у денному випуску новин зробив головним сюжетом "унікальний" форум, проте не згадав ані слова про удари по Санкт-Петербургу. На форумі випустили пам'ятну монету із зображенням путіна та написом: "Наша справа праведна. Перемога буде за нами".

Марк Беннетс констатує, що серед гостей була суміш прокремлівських постатей із Заходу й офіційних представників країн, які зберігають відносини з Москвою. Були присутні віцепрезидент Китаю Хань Чжен, а також представники Саудівської Аравії.

Голова Комісії США з образотворчих мистецтв Родні Мімс Кук, який курує розширення Білого дому за Трампа, став першим американським посадовцем, який відвідав форум з 2018 року. До участі у форумі також були готові ультраправа американська інфлюенсерка Кендес Оуенс та колишня голлівудська зірка, яка підтримує Кремль, Стівен Сігал.

Марк Беннетс зауважує, що Ендрю Тейт – самопроголошений жінконенависник, якому у Великій Британії висунуто звинувачення у зґвалтуванні, а в Румунії – у торгівлі людьми та сексуальних стосунках із неповнолітньою, прибув до москви напередодні форуму. "Заводь нових друзів, але не забувай старих!" – написав він у соцмережах російською.

Його брат Трістан, якому також висунуто звинувачення у зґвалтуванні й торгівлі людьми, прибув разом із ним. Братів зустріли жінки в російському національному вбранні, які співали пісні й підносили їм хліб-сіль – традиційне вітання гостей у росії. Залишалося незрозумілим, зауважує Беннетс, чи відвідають вони форум.

Оуенс, яка мала взяти участь у панелі "Сімейні цінності" у Санкт-Петербурзі, є відповідачкою в американському суді: президент Франції Макрон і його дружина Бріжіт подали на неї позов через поширення безпідставних тверджень про те, що перша леді Франції народилася чоловіком.

Катерина Тихонова, молодша дочка путіна, яка очолює московський дослідницький центр штучного інтелекту, виступила на форумі в середу відеозв’язком.

У росії також помітили Герхарда Шредера, колишнього федерального канцлера Німеччини. Проте його участь у форумі офіційно не підтверджена. Кремль заявив, що вітає його візит, але деталей не уточнив.

Автор нагадує, що Шредер – колишній член наглядової ради російського нафтового концерну "Роснефть" – упродовж багатьох років підтримував тісні стосунки з путіним і відмовився засудити Москву за війну в Україні. путін нещодавно заявив, що був би радий переговорам щодо України за посередництва Шредера, – пропозицію, яку європейські посадовці швидко відкинули.

Четверо провідних депутатів ультраправої партії AfD ("Альтернатива для Німеччини"), зокрема її речник із питань зовнішньої політики, також прибули до Санкт-Петербурга й мали взяти участь у форумі. Томас Брух, німецький мільярдер, власник мережі роздрібної торгівлі Globus, мав долучитися до дискусії про інвестиції.

У кафе на майданчику форуму, яке обслуговував фінансований Кремлем RT, у меню значилися коктейль "Лонг-Айленд Епштейна" й кава "Занепад Європи".

Тим часом, за словами Марка Беннетса, генеральний секретар НАТО Марк Рютте із неоголошеним візитом прибув до Києва й провів переговори із Зеленським щодо постачання Україні Заходом засобів протиповітряної оборони. Зеленський заявив, що "лише питання часу", коли Україна зможе нарощувати удари по росії.

Лідер України також назвав удари по Санкт-Петербургу "справедливою відповіддю" на російські обстріли Києва та висловив сподівання, що вони посилять тиск на Москву, щоб припинити вторгнення, яке триває вже п'ятий рік.

"Довгостроковий план санкцій України реалізується саме так, як потрібно, щоб наблизити мир", – цитує Зеленського Беннетс насамкінець статті.

Джерело: The Times