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Словаччина передала Україні медобладнання на понад 343 тис. євро

05 червня 2026, 20:38
Словаччина передала Україні медобладнання на понад 343 тис. євро
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Міністри закордонних справ двох країн також обговорили реалізацію домовленостей між Зеленським та Фіцо.

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар під час візиту до Військово-медичного клінічного центру у Вінниці передав сучасне діагностичне обладнання на суму понад 343 000 євро.

Про це повідомляє Aktuality.

"Війна приносить біль, страждання та смерть. Однак саме лікарні дають надію тим, хто безпосередньо постраждав від війни. Радію, що нам вдалося доставити найсучасніше діагностичне обладнання до цієї клініки завдяки словацькій гуманітарній підтримці", – наголосив Бланар.

Словаччина передала до Вінниці два апарати, а саме цифровий скринінговий мамограф з томосинтезом та стоматологічний комплект із цифровим рентгеном. Ще один мобільний цифровий рентген-апарат отримав Національний інститут кардіохірургії ім. М. М. Амосова у Києві. Бланар особливо відзначив наукову діяльність центру, спрямовану на лікування важких травм та унікальні процедури, що допомагають запобігти ампутаціям.

Глава словацької дипломатії зазначив, що Україна є пріоритетною країною-партнером Словаччини у сфері розвитку та співпраці, і висловив задоволення від можливості сприяти покращенню медичного обслуговування в країні.

За підсумками переговорів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що сторони детально обговорили реалізацію домовленостей між президентом Зеленським та прем'єром Фіцо. "Активно працюємо над подальшими зустрічами та заходами", – зазначив він. Міністри також працюють над датою та місцем проведення наступного раунду міжурядових консультацій між двома країнами.

СловаччинаРоберт Фіцодопомога УкраїніВолодимир ЗеленськийАндрій Сибіга

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