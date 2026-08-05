Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп відмовив Зеленському у додаткових ракетах Patriot через дефіцит запасів – FT

05 серпня 2026, 13:44
Трамп відмовив Зеленському у додаткових ракетах Patriot через дефіцит запасів – FT
Фото з сайту Президента України
Трамп послався на дефіцит у запасах США.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті минулого тижня Трамп відхилив прохання Зеленського про надання Києву сотень додаткових перехоплювачів для Patriot.

Про це пише FT.

За словами джерел видання, Трамп одразу дав зрозуміти, що не буде цього робити, пославшись на дефіцит запасів США. Він пояснив, що ці системи необхідні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході та в країнах Перської затоки в умовах війни з Іраном.

Трамп також змінив риторику щодо виробництва ракет Patriot в Україні. Якщо на початку липня на саміті НАТО він обіцяв надати відповідний дозвіл, то вже наприкінці місяця сказав, що треба "бути дуже обережними" з ліцензіями. За його словами, остаточне рішення щодо передачі технологій ще не ухвалене.

При цьому очільник Пентагону після повідомлень у ЗМІ про значне вичерпання запасів перехоплювачів до систем Patriot i THAAD назвав це неправдивою інформацією і звинуватив журналістів у "поширенні фейків". 

Під час масованої атаки рф на Україну 5 серпня сили ППО не змогли знешкодити жодної з 28 ворожих ракет. На цьому тлі Зеленський вкотре звернувся до союзників. "Партнери, які не готові допомагати активніше з постачанням перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російського виробництва балістичних ракет не перебуває під санкціями. Досі", – наголосив він, закликавши до нових кроків від G7, ЄС та всіх, хто підтримує захист життя.

СШАДональд ТрампPatriotВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Китай посилює тиск на Польщу. Пекін використовує союз із росією та економічну експансію – Філіп Стичинські
Політика
Китай посилює тиск на Польщу. Пекін використовує союз із росією та економічну експансію – Філіп Стичинські
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 14:32
Загроза балістичних ракет. Україні слід знищувати заводи, які їх виробляють – Дональд Гілл
Технології
Загроза балістичних ракет. Україні слід знищувати заводи, які їх виробляють – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 11:55
Європа надто залежить від Palantir. Власної цифрової альтернативи вона поки не має – Politico
Технології
Європа надто залежить від Palantir. Власної цифрової альтернативи вона поки не має – Politico
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 08:20
Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 16:07
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Політика
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 13:05
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 08:39
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Політика
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 17:14
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Політика
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 12:50
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється