Трамп відмовив Зеленському у додаткових ракетах Patriot через дефіцит запасів – FT

Трамп послався на дефіцит у запасах США.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті минулого тижня Трамп відхилив прохання Зеленського про надання Києву сотень додаткових перехоплювачів для Patriot.

Про це пише FT.

За словами джерел видання, Трамп одразу дав зрозуміти, що не буде цього робити, пославшись на дефіцит запасів США. Він пояснив, що ці системи необхідні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході та в країнах Перської затоки в умовах війни з Іраном.

Трамп також змінив риторику щодо виробництва ракет Patriot в Україні. Якщо на початку липня на саміті НАТО він обіцяв надати відповідний дозвіл, то вже наприкінці місяця сказав, що треба "бути дуже обережними" з ліцензіями. За його словами, остаточне рішення щодо передачі технологій ще не ухвалене.

При цьому очільник Пентагону після повідомлень у ЗМІ про значне вичерпання запасів перехоплювачів до систем Patriot i THAAD назвав це неправдивою інформацією і звинуватив журналістів у "поширенні фейків".

Під час масованої атаки рф на Україну 5 серпня сили ППО не змогли знешкодити жодної з 28 ворожих ракет. На цьому тлі Зеленський вкотре звернувся до союзників. "Партнери, які не готові допомагати активніше з постачанням перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російського виробництва балістичних ракет не перебуває під санкціями. Досі", – наголосив він, закликавши до нових кроків від G7, ЄС та всіх, хто підтримує захист життя.