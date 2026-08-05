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РекламаТЕХНОЛОГІЇ

Чи варто купувати робот-пилосос з функцією вологого прибирання

05 серпня 2026, 13:55
Чи варто купувати робот-пилосос з функцією вологого прибирання

Робот-пилосос самостійно підтримує чистоту в будинку. Мережеві та бездротові моделі потребують участі людини. Прилад підходить для регулярного наведення ладу. Він збирає пил і дрібне сміття. Пристрої з функцією вологого прибирання ще й протирають підлогу. Завдяки цьому вручну прибирати доводиться рідше.

Як працює режим вологого прибирання

У сухому режимі робот використовує бічні щітки, основну турбощітку (якщо вона передбачена конструкцією) й систему всмоктування. Під час вологого клінінгу працюють резервуар для води та серветка з мікрофібри. Вода поступово змочує тканину, яка прибирає забруднення. У багатьох моделях робот пилосос з вологим прибиранням може автоматично регулювати подачу води, обертати серветку для кращого очищення. А також розпізнавати килими й підіймати насадку, що миє. Або об'їжджати такі ділянки.

Функція миття потребує регулярного догляду. Залежно від моделі, користувачу доводиться:

  • прати або промивати серветку;
  • очищати резервуар для води;
  • зливати залишки перед зберіганням;
  • очищати станцію самообслуговування, якщо вона є;
  • періодично замінювати витратні матеріали.

Якщо порохотяг оснащений станцією самообслуговування, частину цих завдань вона виконує автоматично. Може промивати й сушити серветки, поповнювати запас води. Збирати пил в окремий мішок і навіть додавати мийний засіб. Проте повністю відмовитися від обслуговування все одно не вийде.

Ключові переваги мийного робота-пилососа

Перевага такого пристрою – він пилотяжить і протирає підлогу. Завдяки цьому забруднення накопичуються повільніше. В будинку довше зберігається чистота.

Серед плюсів:

  1. Керування через мобільний застосунок.
  2. Автоматичне упорядкування за розкладом.
  3. Менша потреба в частому ручному митті.
  4. Економія часу на щоденному клінінгу.

Найбільше ці переваги відчутні у квартирах і будинках з великою площею твердих покриттів. А також у сім'ях із дітьми чи домашніми тваринами, де підлога забруднюється швидше.

Робот не призначений для видалення застарілих жирних плям, будівельного пилу або наслідків ремонту. У таких випадках без роботи вручну не обійтися. Якщо потрібне регулярне підтримання чистоти, функція вологого прибирання виправдовує доплату. Коли купують для генерального наведення ладу, він не зможе замінити класичний пилосмок і миття підлоги руками.


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