Біля українського літака в Лейпцигу знайшли дрон із підозрілим пристроєм і детонатором

Поліція розслідує можливу диверсію.

В міжнародному аеропорту Лейпциг/Галле незадовго до півночі 4 серпня виявили БпЛА із прикріпленим вибуховим пристроєм безпосередньо біля українського вантажного літака "Антонов". Через це аерпорт тимчасово припинив польоти.

Про це повідомляє Bild.

До безпілотника була прикріплена вантажна маса невідомого походження з детонатором, яку слідчі вважають повноцінним вибуховим пристроєм. Поліція терміново направила на місце саперів і для знешкодження задіяла дистанційно керованого робота-сапера. Аеропорт припинив польоти до 1:55 ночі, через що вантажний літак був змушений піти на друге коло.

Приблизно за шість кілометрів від аеропорту на висоті близько 400 метрів вантажний літак зіткнувся з поки що невідомим об'єктом. Після інциденту він успішно здійснив посадку в Ганновері, де фахівці виявили легкі пошкодження у носовій частині.

Німецькі правоохоронці офіційно не відкидають версію про цілеспрямовану диверсію. Поліція проводить розслідування та розшукує оператора безпілотника.