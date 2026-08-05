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Міністерка закордонних справ Латвії Браже перебуває в Україні

05 серпня 2026, 11:49
Міністерка закордонних справ Латвії Браже перебуває в Україні
x.com/Braze_Baiba
Міністерка зустрічається з українськими посадовцями.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже перебуває в Україні з дводенним візитом.

У МЗС Латвії завчасно анонсували робочий візит Браже в Україну, зазначивши, що він триватиме 4-5 серпня. 

Під час візиту міністерка зустрічається з українськими посадовцями для обговорення питань двосторонньої співпраці, безпекової політики та підтримки України у боротьбі з російською агресією. Увечері у вівторок Браже розповіла, що першого дня відвідала Одесу, де зустрілася, зокрема, з командувачем ВМС України віцеадміралом Олексієм Неїжпапою. "Ми обговорили способи підтримати оборону України, використовувати українські оборонні інновації та посилювати нашу співпрацю у військово-промисловій сфері", зазначила вона.

Вранці у середу міністерка повідомила про зустріч у Києві з українським колегою Андрієм Сибігою. 

Байба БражеЛатвіявізит в Україну

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