Міністерка закордонних справ Латвії Браже перебуває в Україні

Міністерка зустрічається з українськими посадовцями.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже перебуває в Україні з дводенним візитом.

У МЗС Латвії завчасно анонсували робочий візит Браже в Україну, зазначивши, що він триватиме 4-5 серпня.

Під час візиту міністерка зустрічається з українськими посадовцями для обговорення питань двосторонньої співпраці, безпекової політики та підтримки України у боротьбі з російською агресією. Увечері у вівторок Браже розповіла, що першого дня відвідала Одесу, де зустрілася, зокрема, з командувачем ВМС України віцеадміралом Олексієм Неїжпапою. "Ми обговорили способи підтримати оборону України, використовувати українські оборонні інновації та посилювати нашу співпрацю у військово-промисловій сфері", – зазначила вона.

Вранці у середу міністерка повідомила про зустріч у Києві з українським колегою Андрієм Сибігою.