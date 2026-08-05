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США продовжують переговори про виробництво перехоплювачів Patriot в Україні – Reuters

05 серпня 2026, 10:31
США продовжують переговори про виробництво перехоплювачів Patriot в Україні – Reuters
Фото: timesofisrael.com
Скептичний тон Трампа щодо угоди про Patriot став несподіванкою для багатьох.

США продовжують переговори щодо надання Україні дозволу на виробництво перехоплювачів для систем Patriot, попри те, що Трамп висловив сумніви щодо такої домовленості.

Про це повідомляє Reuters.

"Вказівки зупинити переговори не було", – зазначило одне з джерел агентства. Серед варіантів, що розглядаються: виробництво компонентів в Україні з подальшим складанням у Німеччині, залучення Київа до наявної американсько-європейської програми виробництва перехоплювачів, а також надання дозволу на виробництво дешевшої версії PAC-3. Найреальнішим американські чиновники називають перший варіант.

Скептичний тон Трампа щодо угоди став несподіванкою для багатьох, зокрема для Зеленського. Під час телефонної розмови з віцепрезидентом Венсом Зеленський підкреслив необхідність самооборони, а Венс запевнив, що домовленості між президентами будуть дотримані. Посол США при НАТО Метью Вітакер очолює переговорний процес і минулого місяця відвідав Київ для оцінки варіантів співпраці.

Навіть за умови укладення угоди Україна почне отримувати нові ракети не раніше ніж через рік, а запуск нових виробничих ліній зазвичай займає від трьох до семи років. Для задоволення нагальних потреб Київ закликає союзників передати частину своїх наявних запасів.

СШАДональд ТрампPatriot

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