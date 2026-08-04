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США використали майже весь запас ATACMS і PrSM у війні з Іраном – Reuters

04 серпня 2026, 14:55
США використали майже весь запас ATACMS і PrSM у війні з Іраном – Reuters
Фото: з вільного доступу
За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), з лютого по липень США витратили близько 65% ракет-перехоплювачів Patriot.
Армія США за п'ять місяців війни з Іраном витратила практично весь запас високоточних далекобійних ракет ATACMS і PrSM. Дефіцит стосується і ракет Tomahawk.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
За словами трьох джерел агентства, обізнаних із цими даними, США використали "практично всі" наявні ракети класу "земля-земля"  ATACMS та новіші PrSM, які поступово мають замінити ATACMS. Скільки саме одиниць залишилося на складах, співрозмовники Reuters не уточнили.
 
Ці ракети коштують понад мільйон доларів за одиницю та вважаються критично важливими не лише для операцій на Близькому Сході, а й для потенційного протистояння з Китаєм. Один із джерел пояснив, що виснаження запасів пов'язане з рішенням адміністрації Трампа уникати ризикованіших способів ураження цілей в Ірані, зокрема ударів пілотованою авіацією.
 
У Білому домі ситуацію коментують інакше: Трамп заявив, що в американців "набагато більше боєприпасів, ніж у будь-кого у світі", а оборонна промисловість нині виробляє зброю рекордними темпами. Речник Пентагону Шон Парнелл додав, що армія США має все необхідне для виконання завдань у час і місці на розсуд президента. Дефіцит торкнувся не лише наступальної зброї. За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), з лютого по липень США витратили близько 65% ракет-перехоплювачів Patriot, а запаси THAAD скоротилися щонайменше на 38% порівняно з початком війни. Ці дані, за словами двох джерел Reuters, збігаються з внутрішньою статистикою американських військових.
 
Також, за інформацією одного із джерел, США витратили трохи менше половини світового запасу крилатих ракет Tomahawk, які зазвичай запускають з кораблів. Агентству Reuters не вдалося незалежно підтвердити цю цифру. Компанія Raytheon уже досягла попередньої багаторічної домовленості з Пентагоном щодо нарощування виробництва Tomahawk на тлі спроб Вашингтона відновити виснажені арсенали.
 
Окремо співрозмовники агентства зазначили, що військове командування тижнями попереджало президента про скорочення запасів оборонних систем, включно з Patriot. Один з офіційних осіб США заперечив зв'язок між цими попередженнями й рішенням не проводити нового масштабного удару по Ірану, пояснивши його радше тиском з боку країн Перської затоки.

 

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