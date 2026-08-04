США використали майже весь запас ATACMS і PrSM у війні з Іраном – Reuters

За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), з лютого по липень США витратили близько 65% ракет-перехоплювачів Patriot.

Армія США за п'ять місяців війни з Іраном витратила практично весь запас високоточних далекобійних ракет ATACMS і PrSM. Дефіцит стосується і ракет Tomahawk.

За словами трьох джерел агентства, обізнаних із цими даними, США використали "практично всі" наявні ракети класу "земля-земля" ATACMS та новіші PrSM, які поступово мають замінити ATACMS. Скільки саме одиниць залишилося на складах, співрозмовники Reuters не уточнили.

Ці ракети коштують понад мільйон доларів за одиницю та вважаються критично важливими не лише для операцій на Близькому Сході, а й для потенційного протистояння з Китаєм. Один із джерел пояснив, що виснаження запасів пов'язане з рішенням адміністрації Трампа уникати ризикованіших способів ураження цілей в Ірані, зокрема ударів пілотованою авіацією.

У Білому домі ситуацію коментують інакше: Трамп заявив, що в американців "набагато більше боєприпасів, ніж у будь-кого у світі", а оборонна промисловість нині виробляє зброю рекордними темпами. Речник Пентагону Шон Парнелл додав, що армія США має все необхідне для виконання завдань у час і місці на розсуд президента. Дефіцит торкнувся не лише наступальної зброї. За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), з лютого по липень США витратили близько 65% ракет-перехоплювачів Patriot, а запаси THAAD скоротилися щонайменше на 38% порівняно з початком війни. Ці дані, за словами двох джерел Reuters, збігаються з внутрішньою статистикою американських військових.