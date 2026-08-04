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Обміління Дунаю поки не загрожує енергетичній безпеці регіону – Єврокомісія

04 серпня 2026, 16:04
Обміління Дунаю поки не загрожує енергетичній безпеці регіону – Єврокомісія
р. Дунай. Фото: izmailonline.com
У Брюсселі запевнили, що уважно стежать за ситуацією і готові оперативно реагувати в разі її погіршення.

Європейська комісія заявила, що низький рівень води в Дунаї поки не створює ризиків для енергетичної безпеки Угорщини, Румунії та Болгарії. Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає "Європейська правда".

За її словами, Брюссель уважно відстежує ситуацію в країнах регіону, однак наразі не бачить підстав для занепокоєння.

"На цей момент ми не бачимо жодних проблем із безпекою постачання", – наголосила Ітконен.

Вона зазначила, що Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) перебуває в постійному контакті з національними органами влади постраждалих країн.

У Єврокомісії також запевнили, що готові за потреби скликати Координаційну групу з питань електроенергії, якщо ситуація почне загрожувати стабільності енергосистем.

Крім того, Ітконен нагадала, що атомні електростанції мають механізми реагування на надзвичайні ситуації, а країни ЄС можуть компенсувати можливі перебої завдяки транскордонному обміну електроенергією.

"У нас є ефективні механізми регіональної солідарності та взаємної підтримки, які можуть бути задіяні за необхідності", – підсумувала речниця Єврокомісії.

Днями стало відомо, що АЕС Пакш могла вперше за 44 роки повністю зупинитися через обміління Дунаю, однак рівень води дещо зріс. 

 
ДунайЄвросоюз

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