У Німеччині оборонна компанія переманює сотні інженерів Bosch

Це демонструє дедалі активніший перетік кадрів із автомобільної галузі до оборонної.

Німецька оборонна компанія Hensoldt відкриє новий софтверно-інженерний центр на території підприємства Bosch поблизу Штутгарта, де планує працевлаштувати до 300 співробітників автовиробника.

Про це інформує Агенція Bloomberg.

Новий центр розмістять у будівлі на кампусі Bosch, яка наразі не використовується. Там розроблятимуть програмне забезпечення та цифрові архітектури для оборонних систем.

Під час набору персоналу Hensoldt насамперед шукатиме інженерів із системного проєктування, розробки програмного забезпечення та електротехніки — спеціалістів, яких нині скорочують у німецькому автопромі.

Це вже не перший випадок співпраці між Hensoldt і Bosch. Торік оборонна компанія запропонувала роботу майже 200 співробітникам Bosch і Continental, які втратили або могли втратити робочі місця.

Також цього року Hensoldt домовилася про працевлаштування інженерів із компанії Aumovio після скорочень у її дослідницькому підрозділі.

На тлі зростання оборонних витрат у Європі Hensoldt активно розширює штат. У 2026 році компанія планує найняти близько 1 600 нових працівників, що збільшить її персонал більш ніж на 16%.

Крім того, історія з відкриттям центру на території Bosch стала ще одним прикладом того, як оборонна промисловість Німеччини дедалі активніше залучає кадри з автомобільного сектору, який переживає масштабні скорочення.