Туреччина закликала росію та Україну забезпечити безпеку на Чорному морі

МЗС Туреччини заявило, що Анкара серйозно стурбована нападами на цивільні судна в Чорному морі.

Туреччина закликала росію та Україну вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі після того, як внаслідок атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ було пошкоджено судно турецького власника, а троє членів екіпажу отримали серйозні поранення.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що Анкара серйозно стурбована нападами на цивільні судна в Чорному морі, незважаючи на "всі наші попередження", додавши, що уважно стежить за станом своїх громадян.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, вантажне судно, що прямувало до Туреччини, зазнало удару безпілотника поблизу російського узбережжя Чорного моря; усі 22 члени екіпажу були евакуйовані, а троє, ймовірно, отримали серйозні травми.

Як повідомило Генеральне управління морських справ Туреччини, до складу екіпажу входили 13 громадян Туреччини.

За попередніми оцінками, було пошкоджено житлову та носову частини судна, а на борту спалахнула пожежа.

Управління не назвало, хто несе відповідальність за напад.