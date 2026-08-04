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У США з'явився новий пасажирський Boeing

04 серпня 2026, 13:35
У США з'явився новий пасажирський Boeing
Скриншот з відео
Першим експлуатантом Boeing 737 MAX 7 стане авіакомпанія Southwest Airlines.
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) надало довгоочікуваний дозвіл на експлуатацію Boeing 737 MAX 7. Це стало важливою віхою для американського авіавиробника, який роками очікував на можливість розпочати постачання найменшої модифікації своєї найпопулярнішої моделі.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Програма сертифікації Boeing 737 MAX 7 стартувала ще у 2018 році та охопила понад 1000 годин льотних і наземних випробувань. У процесі компанії довелося модернізувати протиобліднювальну систему двигунів, оновити програмне забезпечення системи керування польотом, а також систему попередження екіпажу відповідно до вимог FAA і рекомендацій Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB).
 
Після двох катастроф Boeing 737 MAX 8 у 2018 та 2019 роках нові літаки американської компанії проходять значно суворішу процедуру сертифікації. Додаткову увагу до виробничих процесів і систем контролю якості привернув інцидент у січні 2024 року, коли під час польоту майже нового літака авіакомпанії Alaska Airlines відірвалася панель фюзеляжу.
 
Boeing 737 MAX 7 розрахований на перевезення 135–160 пасажирів і має найбільшу дальність польоту серед усіх літаків сімейства Boeing 737 MAX – до 7040 км. Це дозволяє літати на трансконтинентальних маршрутах. Крім того, літак має оновлений салон Sky Interior, який забезпечує більше візуального простору, світлодіодне освітлення та збільшені багажні полиці для вертикального розміщення валіз.
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