США потроять виробництво ракет Patriot

А також Сполучені Штати наростять випуск THAAD.

США розширюють виробництво ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD, щоб поповнити запаси, які скоротилися через військову допомогу Україні та операції на Близькому Сході.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на Пентагон.

Міністерство оборони США уклало контракт вартістю понад 3 млрд доларів із компаніями Lockheed Martin і Northrop Grumman на розширення виробництва компонентів для ракет-перехоплювачів комплексів Patriot і THAAD.

Угода стала продовженням масштабної програми переозброєння. Минулого тижня Lockheed Martin також отримала контракт на суму до 58,6 млрд доларів на виробництво ракет Patriot.

За даними Пентагону, новий контракт дасть змогу потроїти виробництво ракет Patriot і вчетверо збільшити випуск компонентів для THAAD. Зокрема, передбачено створення другого виробництва твердопаливних двигунів PAC-3 та нарощування випуску інших ключових компонентів.

Reuters зазначає, що рішення ухвалили на тлі занепокоєння скороченням американських запасів засобів протиповітряної оборони через підтримку союзників та використання озброєння під час конфлікту з Іраном.

За оцінками вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), США мають менш як 1 000 ракет-перехоплювачів Patriot і менш як 250 ракет THAAD. При цьому Patriot залишаються критично важливими для України як основний засіб перехоплення російських балістичних ракет.