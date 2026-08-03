У Сеуті після напливу мігрантів залишилися майже 900 дітей

Для них місто терміново облаштовує нові місця проживання.

Влада іспанського міста Сеута готує додаткові місця для розміщення близько 900 неповнолітніх мігрантів, які залишилися після масового прибуття людей із території Марокко.

Про це повідомляє газета El Pais.

Наразі у Сеуті планують забезпечити прихисток щонайменше для 862 дітей без супроводу, яких не повертатимуть до Марокко після міграційної кризи минулого тижня.

Влада міста зазначає, що фактична кількість неповнолітніх, які потребують допомоги, може бути більшою. Частина дітей може досі перебувати поза офіційними центрами розміщення. За попередніми оцінками, їхня загальна кількість може перевищити тисячу.

Облаштування додаткових приміщень для проживання планують завершити найближчими днями.

Також у Сеуті залишаються до 5 тисяч людей.