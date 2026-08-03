Удари по рф вивели з ладу до 22% складів Wildberries – Forbes

За оцінками аналітиків, збитки продавців маркетплейса можуть сягати сотень мільярдів рублів.

Сили оборони України протягом останніх тижнів завдали ударів по низці логістичних об’єктів найбільшого російського маркетплейса Wildberries.

Внаслідок атак компанія зазнала значних втрат, повідомляє Forbes.

За даними аналітичної компанії Data Insight, пошкоджено від 17% до 22% складської інфраструктури Wildberries. Удари, за даними видання, стосувалися об’єктів у Котовську, Електросталі, Краснодарі, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та інших містах рф.

Попередня оцінка вартості відновлення складів становить від 62,5 до 80,8 млрд рублів.

Найбільше постраждали продавці, які використовують платформу для реалізації товарів. За оцінками аналітиків, їхні можливі збитки становлять від 215 до 280 млрд рублів.

Засновниця компанії RWB Тетяна Кім заявила, що частина складських об’єктів застрахована. Водночас страхові поліси, за її словами, не покривають ризики атак безпілотників. Також кілька великих страхових компаній повідомили, що не страхують об’єкти Wildberries.

російська влада доручила профільним міністерствам і Центробанку підготувати пропозиції щодо підтримки постраждалого бізнесу. Водночас точна кількість продавців, які втратили товари через атаки, наразі невідома.

За оцінками представників галузі, йдеться про кілька сотень тисяч підприємців, які могли зазнати збитків.

У ніч проти 3 серпня під дроновою атакою, схоже, знову опинився логістичний центр російського Wildberries. Цього разу – у Володимирській області.