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Стокгольм виділив €620 тисяч на українську медицину

03 серпня 2026, 16:56
Стокгольм виділив €620 тисяч на українську медицину
Фото: РБК
Кошти спрямують на підтримку реформи охорони здоров’я та співпрацю між українськими й шведськими медичними установами.

Уряд Швеції оголосив про виділення 6,9 мільйона шведських крон (понад 628 тисяч євро) фонду Swecare на 2026 рік для підтримки української системи охорони здоров’я.

Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

Кошти спрямують на поглиблення співпраці між шведськими та українськими організаціями у сфері медицини, а також на підтримку реформ у системі охорони здоров’я України.

"Завдяки підтримці фонду Swecare ми зміцнюємо співпрацю між шведськими та українськими суб’єктами у сфері охорони здоров’я та медичного обслуговування, водночас сприяючи реформам в Україні та її просуванню на шляху до членства в ЄС", – заявив міністр міжнародного розвитку та торгівлі Швеції Бенджамін Дуса.

У шведському уряді зазначили, що допомога є частиною ширшої підтримки України та спрямована на посилення стійкості медичної системи в умовах війни.

 
Швеціяпідтримка України

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