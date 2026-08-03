Зеленський дав послам важливе завдання щодо антибалістики
03 серпня 2026, 14:55
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Україні треба 100 систем в межах проєкту FREJYA для закриття неба.
Україні треба 100 систем в межах створення антибалістичного щита в межах проєкту FREJYA для закриття неба.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомляє РБК-Україна.
"Що стосується НАТО, інших інституцій – ми будемо відкриті з цією системою у разі успішності цієї системи для того, щоби ділитися усіма навичками з країнами-партнерами, але передовсім ми повинні знати – нам з вами таких систем 100 потрібно, щоб закрити Україну", – наголосив Зеленський.
Як сказав президент проєкт FREJYA має три треки, але він не готовий розкрити деталі. Є трансатлантичний вимір і відносини України з США. За словами глави держави, цей проєкт відкритий до європейських партнерів, які допомагали Україні під час війни і усіх викликів. Україні потрібне фінансування для розвитку проєкту, але й певні комплектуючі. Україна чекає на долучення до проєкту FREJYA інших країн, які можуть поділитися ркетами-перехоплювачами до Patriot
"Коли ми будуємо FREJYA і у нас є дефіцит з нашими нинішніми антибалістичними системами, то безумовно ті країни, які не мають відповідних виробництв, які нам потрібні для FREJYA, але які мають сьогодні ракети Patriot і які дають й інвестують ці ракети в нашу спроможність захищати наше небо - ми з задоволенням чекаємо їх у цій антибалістичній коаліції. І відкриті для інших країн, які постійно нас посилюють", – сказав Зеленський.
Як зазначив Зеленський, в світі великий попит на ракети для "Петріотів".
"Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки стараються розширити виробництво і задовільнити цей попит, але це час. Дуже складно, але це час, і, якщо чесно, багато в чому політика. Допомога "петріотами" – це завжди політичні рішення, за які доводиться боротись. Також Європа має свої антибалістичні системи і буде більше, теж з часом. Але, зважаючи на реальну ситуацію в світі, зараз ми можемо сказати, що кожен антибалістичний проєкт потрібен. Жоден з тих, які існують на цей час, не є спробою когось витіснити чи щось замістити. "Фрея" суттєво доповнить, посилить спроможності, і як і є, і які ще будують", – сказав Зеленський.
Президент закликав послів України підключитися активніше до роботи на цьому напрямку, щодо проєкту антибалістики – української й європейської.
"На жаль, одним із найгірших наслідків російської війни проти України, а також наслідком тактики іранської тактики є те, що потенційний агресор у світі бачить, якої шкоди життю може завдати балістика. Отже, буде зростати глобальна балістична загроза. І мають зростати всі спроможності антибалістичного захисту. Наша "Фрея" може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. "Фрея" буде швидкою у виробництві і перевіреною війною", – підкреслив Зеленський.
Як зазначив Зеленський, Україна спроможна зробити саму ракету й пускову установку в межах проєкту FREJYA.
"Це факт і вирішальна річ - співпраця з тими європейськими державами, співпраця з тими нашими партнерськими компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи. І з усіма цими компаніями, з усіма необхідними країнами ми вже в домовленостях", – додав президент.
Він нагадав, що йдеться про 10 держав-учасниць антибалістичної коаліції: Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія. А також про 12 компаній виробників, які вже долучилися до цієї ініціативи.