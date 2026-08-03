Зеленський дав послам важливе завдання щодо антибалістики

"Коли ми будуємо FREJYA і у нас є дефіцит з нашими нинішніми антибалістичними системами, то безумовно ті країни, які не мають відповідних виробництв, які нам потрібні для FREJYA, але які мають сьогодні ракети Patriot і які дають й інвестують ці ракети в нашу спроможність захищати наше небо - ми з задоволенням чекаємо їх у цій антибалістичній коаліції. І відкриті для інших країн, які постійно нас посилюють", – сказав Зеленський.

Як зазначив Зеленський, в світі великий попит на ракети для "Петріотів".

"Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки стараються розширити виробництво і задовільнити цей попит, але це час. Дуже складно, але це час, і, якщо чесно, багато в чому політика. Допомога "петріотами" – це завжди політичні рішення, за які доводиться боротись. Також Європа має свої антибалістичні системи і буде більше, теж з часом. Але, зважаючи на реальну ситуацію в світі, зараз ми можемо сказати, що кожен антибалістичний проєкт потрібен. Жоден з тих, які існують на цей час, не є спробою когось витіснити чи щось замістити. "Фрея" суттєво доповнить, посилить спроможності, і як і є, і які ще будують", – сказав Зеленський.

Президент закликав послів України підключитися активніше до роботи на цьому напрямку, щодо проєкту антибалістики – української й європейської.

"На жаль, одним із найгірших наслідків російської війни проти України, а також наслідком тактики іранської тактики є те, що потенційний агресор у світі бачить, якої шкоди життю може завдати балістика. Отже, буде зростати глобальна балістична загроза. І мають зростати всі спроможності антибалістичного захисту. Наша "Фрея" може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. "Фрея" буде швидкою у виробництві і перевіреною війною", – підкреслив Зеленський.