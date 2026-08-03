В Угорщині виявили низку знахідок через обміління Дунаю

Серед знахідок міни, гранати, уламки корабля та залишки мосту.

В Угорщині через низький рівень води в Дунаї виявили вибухові пристрої часів Другої світової війни. Також через обміління річки в Будапешті тепер можна побачити залишки мосту, пошкодженого у 1945-му.

Про це пише угорське видання 24.hu.

2 серпня біля річкової станції на площі Баттьяні в Будапешті знайшли 10 танкових мін, ручну гранату та один кілограм боєприпасів часів Другої світової війни.

Сапери планують доставити вибухові пристрої до центрального пункту збору Угорських збройних сил. Це не єдині знахідки, які виявили в Угорщині через низький рівень води в Дунаї. Раніше в місті Бая також знайшли уламки корабля, а в Будапешті через низький рівень води тепер можна побачити залишки мосту імені Ференца Йозефа. Цей міст був зруйнований під час Другої світової війни. Після відбудови він тепер має іншу назву – міст Свободи.