Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Угорщині виявили низку знахідок через обміління Дунаю

03 серпня 2026, 11:31
В Угорщині виявили низку знахідок через обміління Дунаю
Фото: Getty Images
Серед знахідок міни, гранати, уламки корабля та залишки мосту.
В Угорщині через низький рівень води в Дунаї виявили вибухові пристрої часів Другої світової війни. Також через обміління річки в Будапешті тепер можна побачити залишки мосту, пошкодженого у 1945-му.
 
Про це пише угорське видання 24.hu.
 
2 серпня біля річкової станції на площі Баттьяні в Будапешті знайшли 10 танкових мін, ручну гранату та один кілограм боєприпасів часів Другої світової війни.
 
Сапери планують доставити вибухові пристрої до центрального пункту збору Угорських збройних сил. Це не єдині знахідки, які виявили в Угорщині через низький рівень води в Дунаї. Раніше в місті Бая також знайшли уламки корабля, а в Будапешті через низький рівень води тепер можна побачити залишки мосту імені Ференца Йозефа. Цей міст був зруйнований під час Другої світової війни. Після відбудови він тепер має іншу назву – міст Свободи.
 
Зазначимо, що зниження рівня води в Дунаї спричинило низку проблем в Угорщині. Так, 2 серпня угорська АЕС "Пакш", яка використовує воду річки для охолодження, працювала на рівні трохи більш як 10% від своєї загальної потужності.
 
Окрім того, у країні ввели обмеження на використання води в понад 100 містах і селах, зокрема на околицях Будапешта.

 

Угорщинавійна в Україні

Останні матеріали

Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Політика
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 17:14
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Політика
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 12:50
Тиждень, коли надія вбивала. Війна за порти й судноплавство матиме суттєвий вплив на результат війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли надія вбивала. Війна за порти й судноплавство матиме суттєвий вплив на результат війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 09:18
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
Здоров'я
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
31 липня 2026, 18:41
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Мафіозний рай – Крейг Анґер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 16:42
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 11:22
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
Політика
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
30 липня 2026, 21:02
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 30 липня 2026, 16:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється