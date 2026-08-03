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В Румунії армія підірве скелю, щоб врятувати АЕС через посуху на Дунаї

03 серпня 2026, 12:52
В Румунії армія підірве скелю, щоб врятувати АЕС через посуху на Дунаї
Фото: zn.ua
До операції залучено понад 100 військових.
Румунська армія готується підірвати скелю, яка розташована на річці Дунай, аби зберегти в робочому стані один з реакторів АЕС.
 
Про це повідомляє Digi24.
 
Зазначається, що військові вже провели два підриви. За словами заступника командувача Військово-морських сил Румунії Марселя Некулає, очікувалося, що цього буде достатньо. Однак на практиці скеля виявилася твердішою. Тому влада планує продовжувати цю операцію, використовуючи більше вибухівки. 
 
Загалом до операції залучено понад 100 військових. Бойові водолази вже провели низку випробувань. Вже в понеділок планується провести три контрольовані детонації, кожна з яких використовуватиме потужний заряд, щоб перенаправити потік рукава Бала до рукава Старого Дунаю. 
 
Нагадаємо, на тлі сильної посухи у Європі, на Дунаї зафіксовано історичне обміління. Це вже вплинуло на транспорт, туризм, промисловість та енергетику низки європейських країн.
 
Зокрема в Угорщині, на тлі обміління Дунаю, попереджають про можливі проблеми у роботі єдиної в країні АЕС. Премʼєр країни Петер Мадяр заявляв, що наступні пʼять днів можуть стати критичними для енергосистеми країни. 

 

Румуніяпосуха

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