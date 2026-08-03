В Румунії армія підірве скелю, щоб врятувати АЕС через посуху на Дунаї

До операції залучено понад 100 військових.

Румунська армія готується підірвати скелю, яка розташована на річці Дунай, аби зберегти в робочому стані один з реакторів АЕС.

Зазначається, що військові вже провели два підриви. За словами заступника командувача Військово-морських сил Румунії Марселя Некулає, очікувалося, що цього буде достатньо. Однак на практиці скеля виявилася твердішою. Тому влада планує продовжувати цю операцію, використовуючи більше вибухівки.

Загалом до операції залучено понад 100 військових. Бойові водолази вже провели низку випробувань. Вже в понеділок планується провести три контрольовані детонації, кожна з яких використовуватиме потужний заряд, щоб перенаправити потік рукава Бала до рукава Старого Дунаю.