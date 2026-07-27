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Румунія висилає російського дипломата після атак дронів

27 липня 2026, 18:12
Румунія висилає російського дипломата після атак дронів
Фото: zn.ua
Також країна відкликає посла з москви.

Румунія ухвалила рішення відкликати свого посла в росії для консультацій та вислати одного зі співробітників російської дипломатичної місії після серії випадків із російськими безпілотниками, які порушили повітряний простір країни.

Про це 27 липня повідомило Міністерство закордонних справ Румунії.

У відомстві заявили, що після виклику російського посла Бухарест висловив йому рішучий протест через три поспіль випадки порушення повітряного простору країни дронами. Румунська сторона також продемонструвала уламки одного зі збитих безпілотників, який офіційно ідентифікували як російський БпЛА типу "Шахед".

"Румунська сторона висловила рішучий протест проти цих протиправних і безвідповідальних дій та чітко наголосила, хто несе відповідальність за інциденти. Триваючі порушення рф повітряного простору Румунії, який одночасно є простором НАТО та Європейського Союзу, є абсолютно неприйнятними", – заявили у МЗС.

У Румунії наголосили, що росія несе відповідальність за ці інциденти та погіршення безпекової ситуації в регіоні.

Крім того, російському послу повідомили про рішення оголосити одного зі співробітників посольства рф у Бухаресті небажаною особою. Дипломат має залишити територію Румунії протягом п’яти днів.

Також Бухарест відкликає свого посла з москви для консультацій.

"Румунія продовжить тісно координувати свою відповідь із союзниками та партнерами в НАТО і ЄС та рішуче налаштована вживати всіх необхідних заходів для захисту своєї національної безпеки та громадян", – додали у зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що у Румунії заявили про чергове порушення повітряного простору безпілотником – це вже четвертий подібний інцидент за останні дні.

 
РосіяРумуніядипломат

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