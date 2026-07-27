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Четвертий БпЛА за чотири дні: Румунія підрахувала витрати на знищення дронів рф

27 липня 2026, 17:05
Четвертий БпЛА за чотири дні: Румунія підрахувала витрати на знищення дронів рф
Бухарест може ініціювати консультації за статтею 4 НАТО після нового випадку порушення повітряного простору БпЛА.

У Румунії заявили про чергове порушення повітряного простору безпілотником – це вже четвертий подібний інцидент за останні дні. 

Дрон ненадовго залетів на територію країни поблизу Суліни, після чого повернувся в Україну, де згодом пролунали вибухи, пише Romania Journal.

У Міністерстві національної оборони Румунії оголосили, що радіолокаційні системи виявили повітряну ціль на схід від Суліни вранці 27 липня. Для контролю ситуації в повітря підняли два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази у Фетешті.

За даними відомства, безпілотник лише короткий час перебував у румунському повітряному просторі, після чого перетнув кордон з Україною. Невдовзі українська сторона повідомила про вибухи в районі, куди повернувся дрон.

У відомстві додали, що для перехоплення цілей застосовували ракети AIM-9X – кожна з них коштує близько 400 тисяч доларів. Тобто на знищення чотирьох дронів військові витратили чотири ракети і загальна вартість самих боєприпасів сягнула приблизно 1,6 млн доларів. 

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що Бухарест може ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає обговорення ситуації, якщо одна з країн НАТО вважає, що її безпека або територіальна цілісність перебувають під загрозою.

"Консультації відповідно до статті 4 проводилися і під час перших нападів росії на Крим. Румунія була однією з ключових країн у цьому процесі", – зазначила Цою.

За оцінками румунських військових, протягом трьох днів операцій країна витратила близько 1,5 млн євро, пов’язаних із реагуванням на порушення повітряного простору. За цей період румунські сили заявляли про збиття трьох безпілотників.

Днем раніше стало відомо, що Румунія втретє за три дні збила дрон, який порушив її повітряний простір.

 
Румуніядрони

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