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Латвія частіше прийматиме на лікування поранених українських військових

03 серпня 2026, 12:10
Латвія частіше прийматиме на лікування поранених українських військових
Фото: з вільних джерел
Збільшити частоту прибуття пацієнтів вирішили через досвід, накопичений латвійськими лікарями.
Латвія надалі прийматиме українських військових, які зазнали поранень на війні, двічі на місяць. Розширити прибуття пацієнтів вирішили через досвід, накопичений латвійськими лікарями.
 
Про це пише Delfi.
 
Тепер на додаток до чинного рейсу з приймання пацієнтів організують окремий рейс для пацієнтів, які після оцінки стану здоров’я в Ризькій східній клінічній університетській лікарні (RAKUS) будуть направлятися до спеціалізованих реабілітаційних закладів.
 
Представниця RAKUS Ілга Намнієце зазначила, що таке рішення ухвалили на основі досвіду в лікуванні та реабілітації постраждалих українців, накопиченого латвійськими закладами.
 
Наприкінці липня у RAKUS прийняли 41-шу групу – 32 тяжкопоранених українських військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення лікарня надала допомогу 985 пацієнтам з України. До лікування українців залучені медики різних спеціальностей: травматологи, хірурги, мікрохірурги, інфекціоністи, лікарі фізикальної та реабілітаційної медицини, фізіотерапевти, ерготерапевти, радіологи та фахівці лабораторії.

 

Латвіявійна в Україніросія окупанти

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