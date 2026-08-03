Латвія частіше прийматиме на лікування поранених українських військових

Збільшити частоту прибуття пацієнтів вирішили через досвід, накопичений латвійськими лікарями.

Латвія надалі прийматиме українських військових, які зазнали поранень на війні, двічі на місяць. Розширити прибуття пацієнтів вирішили через досвід, накопичений латвійськими лікарями.

Тепер на додаток до чинного рейсу з приймання пацієнтів організують окремий рейс для пацієнтів, які після оцінки стану здоров’я в Ризькій східній клінічній університетській лікарні (RAKUS) будуть направлятися до спеціалізованих реабілітаційних закладів.

Представниця RAKUS Ілга Намнієце зазначила, що таке рішення ухвалили на основі досвіду в лікуванні та реабілітації постраждалих українців, накопиченого латвійськими закладами.