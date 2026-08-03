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У Володимирській області рф дрони атакували ще один логістичний центр Wildberries

03 серпня 2026, 09:35
У Володимирській області рф дрони атакували ще один логістичний центр Wildberries
Після удару на території логістичного хабу спалахнула пожежа.
У ніч проти 3 серпня під дроновою атакою, схоже, знову опинився логістичний центр російського Wildberries. Цього разу – у Володимирській області.
 
Про це пишуть російські Telegram-канали.
 
Повідомляється, що під ударом опинився один із найбільших логістичних центрів Wildberries площею 171 900 м².
 
Цей об'єкт відіграє ключову роль у розподілі товаропотоку між московським регіоном і центральною, північно-західною та північною частинами європейської росії.
 
Нагадаємо, що цієї ночі вибухи також лунали в російському Бєлгороді. За даними місцевих пабліків, під атакою опинився університет, де збирали та тестували дрони.
війна в Україніросія окупанти

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