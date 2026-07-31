Пашинян заявив, що Вірменія може вимагати від росії $2 млрд на рік

Пашинян заявив, що Південно-Кавказька залізниця є власністю Вірменії, тому держава повинна мати можливість використовувати її на власний розсуд.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван може вимагати від росії близько $2 млрд на рік за ресурси та послуги, які протягом десятиліть надавалися безплатно або за символічну плату.

Про це повідомляє ARKA.

Пашинян заявив, що Південно-Кавказька залізниця є власністю Вірменії, тому держава повинна мати можливість використовувати її на власний розсуд. Він зазначив готовність застосовувати всі законні механізми для врегулювання спору, включно з міжнародним арбітражем, хоча розраховує досягти домовленості шляхом переговорів.

Конфлікт навколо концесії триває вже кілька місяців. Влада Вірменії звинувачує російського концесіонера у невиконанні інвестиційних зобов'язань і недостатньому розвитку інфраструктури. З 2008 року залізничною мережею Вірменії за 30-річною концесійною угодою управляє компанія "Південно-Кавказька залізниця", яка є 100-відсотковою дочірньою структурою РЖД.

Ще в лютому 2026 року Пашинян не виключав, що управління вірменською залізницею може перейти до іншої держави з добрими відносинами і з Єреваном, і з москвою. Серед можливих варіантів він називав Катар, ОАЕ та Казахстан.