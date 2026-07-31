Трамп оголосив про угоду щодо повного роззброєння Хамас у Газі

Трамп назвав угоду "важливою віхою" у виконанні плану з 20 пунктів.

Рада миру для Гази досягла домовленості про повне роззброєння ХАМАС та інших збройних угруповань у секторі.

Про це оголосив президент США Дональд Трамп у Truth Social, повідомляє Sky News.

Трамп назвав угоду "важливою віхою" у виконанні плану з 20 пунктів, оголошеного минулого року після домовленості про припинення вогню, укладеної за посередництва США, Катару, Туреччини та Єгипту й схваленої ООН. "Угода буде реалізована ретельно структурованими етапами", – написав він. За словами Трампа, у міру завершення роззброєння ізраїльські війська виведуть із сектора, а Міжнародні сили стабілізації разом із новою палестинською поліцією візьмуть на себе відповідальність за безпеку. "Газа нарешті опиниться в руках нового палестинського уряду, який служитиме своєму народу", – додав він.

Станом на момент публікації ані Ізраїль, ані Хамас заяву не прокоментували.