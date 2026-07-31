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У ЦПД розповіли, як атаки на Wildberries б'ють по економіці росії

31 липня 2026, 09:40
У ЦПД розповіли, як атаки на Wildberries б'ють по економіці росії
соцмережі
Маркетплейси Wildberries та Ozon становлять не менше 5% економіки рф.

Цієї ночі в росії горів черговий логістичний комплекс Wildberries. Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, чому атаки дронів по складах цього маркетплейсу є важливими.

Про це розповів очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко

"росія робила все, щоб росіяни не відчували війну від самого початку. А тепер війна дісталася до гаманця простого росіянина у різних куточках росії. Wildberries, це ж і москва в тому числі. Бензин, його відсутність, це Москва. Це дискомфорт конкретно для електорату, який виступав за продовження СВО", – зазначив Коваленко.

За його словами, маркетплейси Wildberries та Ozon становлять не менше 5% економіки рф. "Це російський середній клас, який регулярно відчуває кризу через це. Окрім воєнного значення, тому що на Wildberries реалізуються та зберігаються товари воєнного призначення, це ще й економічна здатність росії фінансувати війну шляхом отримання податків. Тому це системна робота по російській економіці. Вона, знаєте, в певній мірі хірургічно тонка", – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, українські удари залишили Wildberries без щонайменше 10% складів. Компанія заявила, що їм знадобиться щонайменше 30 днів лише на оцінку масштабів збитків, після чого вона зможе розпочати виплати продавцям.

У ніч проти 31 липня Сили оборони України завдали удару безпілотниками по Волгоградской області рф. За даними моніторингових каналів, під атакою опинилися нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" та логістичний комплекс Wildberries.

Губернатор Волгоградской області Андрєй Бочаров підтвердив, що внаслідок атаки виникли пожежі на підприємстві паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда, а також на складських приміщеннях у Дзержинском районі міста. Назви підприємств він не уточнив.

Wildberriesудари по рф

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