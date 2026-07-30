Масовані удари рф оголили проблему укриттів у Києві – Reuters

У червні та липні російські удари по Києву забрали 73 життя.

російські масовані удари по Києву загострили проблему доступності укриттів. Дедалі більше мешканців столиці змушені шукати безпечні місця в метро, підземних паркінгах або підвалах.

Про це йдеться в репортажі Reuters.

За даними Київської міської влади, у столиці є 4358 місць для укриття майже 3 млн жителів, однак лише близько 500 з них є повноцінними бомбосховищами. У червні та липні російські удари по Києву забрали 73 життя. Київський метрополітен став основним місцем укриття під час тривог: у ніч на 2 червня там перебували 41 тис. людей, а рекорд у 56 тис. зафіксували в четвер. Через переповненість між людьми дедалі частіше виникають конфлікти.

За інформацією омбудсмена, проблеми виявили у 93% з 1066 перевірених укриттів по Україні, зокрема у 125 об'єктах у Києві. Серед недоліків – недоступність для людей з інвалідністю, незадовільний санітарний стан, відсутність належного обслуговування. Траплялися випадки, коли укриття, позначені як відкриті, фактично були зачинені або непридатні для використання.

Мер Кличко повідомив Reuters, що цього року місто виділило понад 1,1 млрд гривень на ремонт укриттів, а від початку повномасштабного вторгнення на ці потреби спрямували вже 7 млрд гривень.