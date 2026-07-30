Сибіга зателефонував Сікорському після влучання російської ракети на територію Польщі

Сибіга високо оцінив реакцію польського уряду та запевнив Сікорського у повній солідарності України з Польщею.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів розмову зі своїм польським колегою Радославом Сікорським після того, як російська крилата ракета вторглася на територію Польщі.

Про це міністр повідомив у X.

Сибіга високо оцінив реакцію польського уряду та запевнив Сікорського у повній солідарності України з Польщею. "Ми готові надати всю необхідну допомогу у розслідуванні цього інциденту. Ми погодилися, що зміцнення повітряного щита України має стати нагальним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти", – сказав він.

Сибіга також запропонував відновити переговори з союзниками щодо всіх можливих способів захисту повітряного простору України за участю партнерів. "Сьогоднішнє вторгнення ракети є суворим нагадуванням про жахливу реальність, з якою стикаються обидві наші країни. Настав час зосередитися на протидії гострим загрозам сьогодення, а не на суперечливих дебатах про минуле", – зазначив він.

Міністри також відзначили позитивні результати вчорашньої зустрічі Зеленського та Туска й обговорили питання реалізації їхніх домовленостей.