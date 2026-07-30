Сибіга зателефонував Сікорському після влучання російської ракети на територію Польщі
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів розмову зі своїм польським колегою Радославом Сікорським після того, як російська крилата ракета вторглася на територію Польщі.
Про це міністр повідомив у X.
Сибіга високо оцінив реакцію польського уряду та запевнив Сікорського у повній солідарності України з Польщею. "Ми готові надати всю необхідну допомогу у розслідуванні цього інциденту. Ми погодилися, що зміцнення повітряного щита України має стати нагальним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти", – сказав він.
Сибіга також запропонував відновити переговори з союзниками щодо всіх можливих способів захисту повітряного простору України за участю партнерів. "Сьогоднішнє вторгнення ракети є суворим нагадуванням про жахливу реальність, з якою стикаються обидві наші країни. Настав час зосередитися на протидії гострим загрозам сьогодення, а не на суперечливих дебатах про минуле", – зазначив він.
Міністри також відзначили позитивні результати вчорашньої зустрічі Зеленського та Туска й обговорили питання реалізації їхніх домовленостей.