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Сибіга зателефонував Сікорському після влучання російської ракети на територію Польщі

30 липня 2026, 15:06
Сибіга зателефонував Сікорському після влучання російської ракети на територію Польщі
МЗС України
Сибіга високо оцінив реакцію польського уряду та запевнив Сікорського у повній солідарності України з Польщею.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів розмову зі своїм польським колегою Радославом Сікорським після того, як російська крилата ракета вторглася на територію Польщі.

Про це міністр повідомив у X.

Сибіга високо оцінив реакцію польського уряду та запевнив Сікорського у повній солідарності України з Польщею. "Ми готові надати всю необхідну допомогу у розслідуванні цього інциденту. Ми погодилися, що зміцнення повітряного щита України має стати нагальним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти", – сказав він.

Сибіга також запропонував відновити переговори з союзниками щодо всіх можливих способів захисту повітряного простору України за участю партнерів. "Сьогоднішнє вторгнення ракети є суворим нагадуванням про жахливу реальність, з якою стикаються обидві наші країни. Настав час зосередитися на протидії гострим загрозам сьогодення, а не на суперечливих дебатах про минуле", – зазначив він.

Міністри також відзначили позитивні результати вчорашньої зустрічі Зеленського та Туска й обговорили питання реалізації їхніх домовленостей.

ПольщаРадослав Сікорськийросія загрозаАндрій Сибіга

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