Допомога українським військовим має бути не разовою ініціативою, а постійною роботою, орієнтованою на реальні потреби підрозділів. Саме за таким принципом засновник ФК "Рух" Григорій Козловський разом із командою клубу та Emily Resort продовжує співпрацю з 45-ю окремою артилерійською бригадою. Черговою допомогою для військових стали три електробайки загальною вартістю понад 600 тисяч гривень.

Новий транспорт передали безпосередньо на запит бригади. Для військових електробайки — це передусім мобільність та можливість швидко пересуватися там, де використання звичайного автомобіля є складним або небезпечним. Електричний транспорт має ще одну важливу перевагу — значно нижчий рівень шуму, що в умовах фронту допомагає зменшувати ризик виявлення позицій.

Для Григорія Козловського нинішня передача стала продовженням системної співпраці з 45-ю ОАБр. Раніше військовослужбовці бригади отримали антидронові рушниці, автомобільні лебідки та інше технічне спорядження. Частину переданого обладнання військові вже встановлюють та використовують на своїй техніці.

Сам Григорій Козловський наголошує, що ключовим принципом такої допомоги є безпосередня комунікація із захисниками. Це дозволяє передавати не абстрактний набір обладнання, а саме ті засоби, яких військові потребують у конкретний момент.

"Ми безупинно допомагаємо українським воїнам, адже віримо в їхню перемогу. Війна ще не завершилась, тому важливо забезпечувати захисників усім необхідним. Головне, щоб військові були живими та здоровими повернулися додому. А ми постараємось продовжити підтримувати їх та поставляти необхідні для них речі", — зазначив Григорій Козловський.

Особливі відносини з 45-ю ОАБр сформувалися, зокрема, завдяки багаторічній дружбі підприємця з Маркіяном Лопачаком, який після початку повномасштабного вторгнення приєднався до війська. За словами Григорія Козловського, така довіра дозволяє напряму дізнаватися про актуальні потреби артилеристів та оперативно долучатися до їхнього забезпечення.

Мобільність стає критично важливою на фронті

Передані електробайки — українського виробництва та вже випробувані у польових умовах. Військовослужбовці пояснюють, що через масштабне застосування розвідувальних і ударних безпілотників швидкість пересування та можливість маскування техніки сьогодні безпосередньо впливають на безпеку особового складу.

Електробайк можна використовувати на ділянках, де пересування автомобілем є проблематичним. Він займає значно менше місця, його простіше приховати після прибуття на позицію, а відносно низький рівень шуму зменшує демаскувальні фактори.

Представник 45-ї ОАБр Олександр підтвердив, що отримані мотоцикли вже мають практичне значення для військових. Він також відзначив постійний характер підтримки з боку Григорія Козловського, ФК "Рух" та Emily Resort.

За словами військового, раніше бригада отримала антидронові засоби та технічне обладнання, а комунікація з благодійниками дозволяє оперативно реагувати на нові потреби підрозділу.

Таким чином, три електробайки стали не окремою благодійною акцією, а черговою частиною довгострокової підтримки 45-ї ОАБр. Григорій Козловський та його партнери продовжують забезпечувати військових технікою й обладнанням, орієнтуючись передусім на запити самих захисників.

Хто такий Григорій Козловський

Григорій Козловський — український підприємець, меценат та засновник футбольного клубу «Рух» (Львів). Він також є засновником Emily Resort та багато років займається розвитком спортивної інфраструктури й українського дитячо-юнацького футболу. Після початку повномасштабної війни одним із ключових напрямів його благодійної діяльності стала підтримка Сил оборони України. Григорій Козловський та пов'язані з ним проєкти передають військовим транспорт, безпілотники, засоби протидії дронам, технічне обладнання та інше необхідне на фронті оснащення.