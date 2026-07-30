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Туск: Польща була готова перехопити ракету рф

30 липня 2026, 13:47
Туск: Польща була готова перехопити ракету рф
Фото з вільних джерел
Військові були готові збити російську ракету, яка порушила повітряний простір країни, якби вона не змінила курс.

Польські військові були готові знищити ракету, яка в ніч проти 30 липня порушила повітряний простір країни, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. За попередніми даними, йдеться про російську крилату ракету Х-101.

Про це Туск заявив під час спілкування із представниками ЗМІ.

"Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила політ. Усе вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101", – заявив польський прем’єр.

За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, близько 3:29 один із повітряних об’єктів наблизився до польського кордону на відстань приблизно на 5 км, після чого змінив напрямок руху.

Близько 3:40 у польському повітряному просторі зафіксували невідомий об’єкт, який рухався на захід. Для його ідентифікації та можливого перехоплення у район направили винищувач F-16.

Через кілька хвилин, о 3:46, об’єкт зник із радарів до того, як його вдалося остаточно ідентифікувати. Після цього до району останньої фіксації направили гелікоптер Мі-24 для перевірки даних.

Екіпаж гелікоптера визначив ймовірне місце падіння об’єкта поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві. На місці працюють пошукові групи та відповідні служби.

Вночі 30 липня російська ракета Х-101 залетіла у повітряний простір Польщі.

 
Польщаракета

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