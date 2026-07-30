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російська ракета Х-101 залетіла у повітряний простір Польщі – МЗС України

30 липня 2026, 10:19
російська ракета Х-101 залетіла у повітряний простір Польщі – МЗС України
Фото: з вільного доступу
Міністр назвав це порушенням повітряного простору НАТО.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в ніч проти 30 липня російська крилата ракета Х-101 залетіла на територію Польщі під час масованого удару рф по Україні. За його словами, це стало порушенням повітряного простору НАТО.

Про це Сибіга написав у соцмережі X (Twitter).

"Йдеться про російську крилату ракету Х-101, яка вторглася на територію Польщі в рамках масштабного удару росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО", – йдеться у дописі.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що влада країни розглядає версію падіння російської ракети в Люблінському воєводстві поблизу селища Тарнава-Колонія. У районі інциденту правоохоронці виявили вирву та уламки невідомого об’єкта.

За словами Сибіги, цієї ночі росія випустила по Україні 74 ракети, серед яких були балістичні, а також застосувала сотні ударних безпілотників.

Глава МЗС України наголосив, що інцидент із російською ракетою у Польщі вкотре демонструє необхідність посилення української протиповітряної оборони.

"Посилення протиракетного захисту України та всієї Європи є нагальною потребою. Кожне рішення щодо додаткових засобів ППО для України має ухвалюватися без зволікань", – зазначив міністр.

Сибіга також закликав партнерів відкласти всі розбіжності та зосередитися на спільній безпеці перед загрозою з боку рф. За його словами, Україна вже інформує міжнародні організації та союзників про наслідки атаки.

Зранку 30 липня стало відомо, що у Польщі чули вибухи і оголосили тривогу під час атаки рф на Україну.

 
ПольщаракетаХ-101

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