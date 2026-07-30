Безпілотник зафіксував китайський есмінець біля острова Лусон, продемонструвавши нові можливості цивільних морських БпЛА.

Американська компанія Seasats заявила, що її безпілотний катер Lightfish наблизився до китайського військового корабля в економічній зоні Філіппін.

Інцидент стався біля острова Лусон у червні та став одним із перших випадків, коли приватна американська компанія оприлюднила подібні відеоматеріали, пише агенція Reuters.

За даними агентства, дрон наблизився до есмінця типу 052D Військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю 16 червня. Місце зйомки підтвердили за допомогою даних Seasats – дрон перебував приблизно за 105 км на північний захід від острова Лусон.

Lightfish є найменшим безпілотним судном у лінійці Seasats. Його можна запустити з пікапа, невеликого човна або спеціальної рампи, а для розгортання достатньо однієї-двох людей. Дрон розрахований на тривалу автономну роботу.

У Reuters зазначили, що цей випадок демонструє зміну підходів до морської безпеки: відносно невеликий безпілотник вартістю близько $240 тисяч може збирати розвідувальні дані поблизу військових кораблів, вартість яких вимірюється мільярдами доларів.

"Ми можемо вийти в море, зняти відео, підійти близько та зібрати всі ці дані про китайський корабель", – заявив генеральний директор Seasats Майк Фланіган.

Філіппінська берегова охорона раніше повідомляла про збільшення присутності китайських військових кораблів у цьому районі. Водночас уряд Філіппін закликав сторони уникати небезпечного зближення, щоб не допустити випадкових інцидентів або загострення напруженості.

У Seasats заявили, що протягом останніх років їхні безпілотники неодноразово фіксували китайські військові кораблі, зокрема есмінці типів 052 і 055.

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