Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico

Європейське видання Politico розповідає про найглибшу кризу, яку переживає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за час перебування на посаді: скандал довкола рішення його однопартійця Єнса Шпана скористатися сурогатним материнством переріс у хаотичну спробу оновити уряд, яка лише посилила невдоволення в лавах ХДС. Спроба перезапустити кабінет завершилася публічною заявою міністра транспорту про звільнення та відкритою критикою з боку однопартійців, що донедавна було немислимо. Хоча відкритих закликів до відставки Мерца поки немає, у приватних розмовах консерватори вже говорять не про те, чи відбудеться зміна лідера, а про те, коли і як це станеться. Доля канцлера багато в чому залежить від результатів вересневих виборів у трьох федеральних землях, які покажуть, чи здатна партія повернути довіру виборців.

Вже два тижні в партії Мерца – консервативному Християнсько-демократичному союзі (ХДС) – наростає невдоволення через скандал, пов'язаний із рішенням одного з провідних політиків стати батьком за допомогою сурогатної матері. Ця історія переросла в найглибшу кризу за час перебування Мерца на посаді канцлера, пише європейське видання Politico.

За його словами, поки що ніхто відкрито не каже, що Мерц має піти у відставку. Але якщо у вересні його партія погано виступить на виборах у трьох федеральних землях, стримувати кризу, ймовірно, стане набагато складніше.

За інформацією видання, перший сигнал стався 14 липня, коли газета Bild, що, як і Politico, належить Axel Springer, повідомила: лідер парламентської фракції консерваторів Єнс Шпан і його чоловік стали батьками завдяки сурогатному материнству у США.

"Це відчуття важко передати словами", – процитувала Шпана газета. Проблема була очевидною: сурогатне материнство в Німеччині заборонене, ХДС давно виступає проти нього, а раніше цю позицію поділяв і сам Шпан.

Становище Мерца погіршувалося відтоді, як у травні 2025 року він очолив уряд: його підтримка серед виборців падала, тоді як праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" стрімко вийшла на перше місце в опитуваннях. Скандал із сурогатним материнством лише посилив тривогу в ХДС.

Як пише Politico, реакція мала, за версією Мерца, принести полегшення й стати новим стартом. Шпана – давнього суперника, до якого канцлер завжди ставився насторожено, – змусили піти у відставку, після чого мала швидко відбутися масштабніша кадрова перестановка в уряді. Натомість усе пішло не за планом.

Міністр транспорту Патрік Шнідер дізнався, що його мають звільнити, й одразу розіслав працівникам текстове повідомлення. Але кандидат, якого Мерц хотів призначити на його місце, ще не погодився обійняти посаду, а зрештою відмовився.

Канцлер залишив питання невирішеним, і до неділі Шнідер вирішив узяти ситуацію у свої руки: сам попросив про своє звільнення, щоб покласти край, за його словами, "негідній ситуації".

Шнідер був не єдиним посадовцем, який ішов з посади й відкрито висловив невдоволення. Публічно поскаржився і Тіно Зорге, парламентський державний секретар Міністерства охорони здоров'я, який також залишає посаду.

"Я беру до відома рішення канцлера, – заявив він. – А те, що він спочатку оголосив про нього в партійних органах і пресі, а не під час особистої розмови зі мною, – це вже питання його власного стилю". У відповідь речник уряду зазначив, що новопризначений міністр охорони здоров'я поінформував Зорге.

Готовність Зорге публічно дорікнути канцлеру засвідчує, наскільки похитнувся авторитет Мерца.

"Я ніколи не бачив такого настрою в ХДС", – наголосив Торстен Альслебен, керівник близького до бізнесу лобістського об'єднання Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, який має широкі зв'язки в партійних колах.

За словами Альслебена, щоб повернути довіру, Мерц має довести до кінця реформи, покликані подолати "найтриваліший період економічної слабкості" з часів Другої світової війни.

Наразі німецькі консерватори публічно не виступають проти Мерца – принаймні до осінніх виборів: 6 вересня у Саксонії-Ангальт, а через два тижні – у Берліні та Мекленбурзі-Передній Померанії.

Однак, зауважує Politico, у приватних розмовах тема заміни канцлера вже не є табу. Один із депутатів, який раніше підтримував Мерца й попросив не називати його імені, щоб говорити відверто, заявив: питання вже не в тому, чи замінять канцлера, а в тому, коли і як це станеться.

Наступна сцена нинішньої дії розгорнеться в середу, коли депутати ХДС мають обрати наступника Шпана на позачерговому засіданні фракції, яке, як очікує багато хто, буде напруженим. Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр також має призначити трьох нових міністрів, хоча приведення їх до присяги в Бундестазі, ймовірно, відкладуть до повернення депутатів із літніх канікул у вересні.

На думку Politico, після осінніх виборів на Мерца чекають ще важчі часи.

Джерело: Politico