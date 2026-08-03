Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico

Американське видання Politico аналізує нову хвилю тарифних погроз адміністрації Трампа Європейському Союзу й навдивовижу стриману реакцію Брюсселя. На відміну від торішньої практики, коли ЄС гостро й публічно реагував на будь-яку погрозу з Вашингтона, тепер європейські посадовці свідомо обирають тактику мовчазного очікування й уникають видовищної конфронтації. Ослаблення політичних позицій Трампа напередодні проміжних виборів у листопаді та судові поразки його тарифної політики додають Брюсселю впевненості у власній витримці. Натомість ЄС намагається перевести суперечки – від штрафу, накладеного на Google, до цін на ліки – у технічну, а не політичну площину, зробивши ставку на терпіння замість заходів у відповідь.

Вашингтон знову посилює тиск на Європейський Союз новими тарифними погрозами. Проте реакція Брюсселя разюче відрізняється від тієї, що спостерігалася рік тому: жодних відповідних ударів, жодного видовищного протистояння з Дональдом Трампом і жодного бажання підлаштовуватися під його графік, пише американське видання Politico.

За його словами, нещодавня погроза Трампа "негайно розпочати" торговельне розслідування через штраф у 1 мільярд доларів, який Європейська Комісія наклала на Google, стала черговим ударом – на додачу до нових мит проти ЄС і десятків інших торговельних партнерів, а також постійного тиску Вашингтона щодо цін на ліки.

Politico зауважує, що замість того, щоб бити на сполох і поспіхом реагувати на цю нову фазу глобальної торговельної війни Трампа, ЄС публічно демонструє стриманість, і ця реакція свідчить, що блок із 27 держав став менш вразливим до тиску американського президента.

Цього року одностайне неприйняття європейськими столицями гренландських амбіцій Трампа так і не спричинило ширшого розколу трансатлантичних відносин. Наймасштабніші мита президента скасував Верховний суд США, а подальші вже наштовхнулися на судові позови. Тепер, коли є шанс, що позиції Трампа у Вашингтоні послабляться після проміжних виборів у листопаді, європейці воліють виграти час.

"Це стратегія: виграти час завдяки діалогу, – заявив в інтерв'ю Бернд Ланге, німецький депутат Європарламенту, який очолює його Комітет з міжнародної торгівлі. – Підхід Комісії полягає в тому, щоб уникати всього, що можна сприйняти як юридично зобов'язальне, і натомість зосереджуватися на майданчиках для діалогу, консультаціях і сферах, де можлива співпраця".

Politico нагадує, що торік Брюссель неодноразово обурювався тарифними погрозами Трампа, які подекуди сягали 50 відсотків, перш ніж погодився на торговельне перемир'я в на гольф-курорті президента США в Тернберрі, Шотландія. Після місяців затримок, що вичерпали терпіння Вашингтона, ЄС виконав свою частину домовленості, ухваливши в червні законодавство, яке дозволяє американським промисловим товарам і частині сільськогосподарської продукції безмитно надходити на ринок блоку.

Посадовець Управління торговельного представника США (USTR), якому через делікатність питання дозволили говорити на умовах анонімності, зазначив, що ЄС виконав "ключові зобов'язання" за домовленостями в Тернберрі, зокрема пішов на "масштабне зниження тарифів для американського експорту" й ухвалив конкретні рішення щодо низки інших обтяжливих регуляторних питань.

"Будь-які технічні перемовини стосуватимуться виконання решти зобов'язань, і американська сторона очікує, що цей процес рухатиметься швидко", – додав посадовець. Білий дім не відповів на запит щодо коментаря.

Європейське законодавство, однак, містить і запобіжники на випадок, якщо Трамп знову вдасться до погроз проти блоку. І довго чекати не довелося, наголошує видання.

Десятивідсоткове мито, яке уряд США запровадив 23 липня, формально не порушує домовленостей у Тернберрі, що обмежують американські мита на більшість товарів ЄС на рівні 15 відсотків. Проте погроза Трампа розслідувати цифрові обмеження Європи у відповідь на штраф Google, найімовірніше, суперечила б домовленостям. Управління торговельного представника США ще не розпочало офіційного розслідування, однак його посадовець підтвердив Politico, що відомство планує "незабаром ініціювати розслідування". Це дало б Білому дому підставу накласти додаткові мита на імпорт із ЄС.

Торговельний представник США Джеймісон Ґрір також веде окреме розслідування щодо цін на ліки в Німеччині й натякнув, що може ініціювати подібні перевірки цінової політики інших європейських країн. Утім, на завершення таких розслідувань підуть місяці, якщо не більше.

"Друга фаза торговельної війни б'є по найболючішому для Європи – суверенітету. Йдеться про оподаткування, охорону здоров'я чи конкурентну політику – усе це ЄС вважає ключовим для власної автономії", – заявив Єромін Цеттельмаєр, колишній посадовець Міжнародного валютного фонду й уряду Німеччини, який нині очолює брюссельський аналітичний центр Bruegel.

"Водночас Трамп уже не виглядає настільки політично недоторканним, як на початку президентства. Слабкі рейтинги перед проміжними виборами, суперечки навколо війни з Іраном і юридичні поразки у Верховному суді США оголили його вразливі місця", – додав Цеттельмаєр.

Тим часом, зауважує Politico, посадовці ЄС тримають канали зв'язку з Вашингтоном відкритими. У Брюсселі вважають: кожна публічна сутичка грає на руку улюбленому переговорному стилю Трампа, тоді як повільніші юридичні й технічні процедури дають ЄС більше простору, щоб владнати суперечки на власних умовах.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також не поспішає йти на поступки Вашингтону щодо цін на ліки, розповів європейський посадовець, обізнаний із перебігом чутливих перемовин, якому дозволили говорити на умовах анонімності. За його словами, у Берліні очікують, що американське торговельне розслідування триватиме щонайменше рік.

Брюссель підтримує тісний контакт із Берліном щодо цього розслідування, яке, на думку Комісії, може стати шаблоном для можливих американських розслідувань цінової політики Франції та Італії у фармацевтичному секторі. Керівниця торговельного департаменту Комісії Дітте Юуль Йоргенсен нещодавно зустрічалася з німецькими посадовцями в Берліні, щоб окреслити подальші кроки щодо цін на ліки.

Подібної стратегії Комісія дотримується й у трансатлантичних суперечках навколо цифрової політики. Адміністрація Трампа наполягає на ширших перемовинах, зокрема щодо застосування антимонопольних правил ЄС до великих технологічних платформ, однак Брюссель докладає зусиль, аби втримати дискусію на технічному рівні.

На початку липня група посадовців із торговельного й технологічного департаментів Єврокомісії вирушила до Вашингтона на зустріч, яку речник Комісії описав як "діалог про діалог". Високопосадовець Комісії пояснив, що йшлося про пошук напрямів, де сторони можуть "об'єднати зусилля"; Брюссель розглядає можливість "зустрічі на високому рівні" з Вашингтоном восени, а до неї – проведення серії технічних раундів.

"З огляду на природу ЄС і з тактичних міркувань у Брюсселі воліли б перевести якомога більше дискусій на технічний рівень, у комітети з питань діалогу, аби це не виглядало як сутичка Дональда Трампа з кимось у Twitter чи обмін заявами для преси", – пояснив колишній торговельний дипломат уряду Австралії, засновник женевського видання ExplainTrade Дмитро Грозубінскі.

Як зазначає Politico, Комісія відповіла з характерною для себе стриманістю, коли Трамп пригрозив заходами у відповідь на нещодавній штраф Google. Після допису президента США в Truth Social Брюссель наголосив, що прагнутиме "взаємодії на технічному рівні" між ЄС і США, повідомив заступник головного речника Олоф Ґілл. Зустріч на вищому, політичному рівні поки що не узгоджено.

Втім, кілька обізнаних із ситуацією джерел підтвердили виданню, що очікують на реакцію США – можливо, у формі нового розслідування за розділом 301. "Я поки що нічого не чув про терміни запуску чи масштаби розслідування за розділом 301. Але, на мою думку, його вже давно готували як інструмент тиску в перемовинах США з ЄС", – пояснив представник американської технологічної галузі.

Politico наголошує, що стратегія Європи полягає в тому, щоб вивести суперечки з улюбленої арени Трампа – публічної конфронтації. Проте посадовці визнають: уся ця ставка залежить від одного непередбачуваного чинника – самого Трампа.

"Ми не можемо втрачати пильність, – зазначив ще один посадовець Комісії. – Трамп може в будь-яку мить змінити курс. Його увага прикута до того, як ринки реагують на його політику, а не до того, як поводиться ЄС".

Джерело: Politico